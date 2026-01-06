Imagini false create cu Inteligența Artificială care îl prezintă pe Maduro capturat adună milioane de vizualizări pe reţelele sociale

Și Vince Lago primarul din Coral Gables, Florida, a postat pe contul său de Instagram o poză falsă cu Maduro. sursa foto: Instagram / Vince Lago

La câteva minute după ce Donald Trump a anunţat, sâmbătă dimineaţa, un „atac de amploare” împotriva Venezuelei, reţelele sociale au fost inundate de imagini false şi înşelătoare generate cu ajutorul inteligenţei artificiale. Au circulat fotografii fabricate cu Nicolas Maduro escortat dintr-un avion de agenţi americani, imagini cu venezueleni jubiland pe străzile din Caracas şi videoclipuri cu rachete care lovesc oraşul. Toate erau false, scrie The Guardian.

Conţinutul fabricat s-a amestecat cu imagini şi înregistrări reale cu aeronave americane survolând capitala Venezuelei şi explozii care luminau cerul nopţii.

Lipsa informaţiilor confirmate despre operaţiune, dublată de capacităţile tot mai avansate ale instrumentelor AI, a făcut dificilă distingerea realităţii de ficţiune în legătură cu incursiunea asupra Caracasului.

Până când Trump a publicat o fotografie verificată cu Maduro legat la ochi, încătuşat şi îmbrăcat în pantaloni de trening gri, la bordul navei militare USS Iwo Jima, imaginile false cu agenţi ai Drug Enforcement Administration (DEA) deveniseră deja virale.

Pe X, Instagram, Facebook şi TikTok, fotografiile generate cu AI au fost văzute şi distribuite de milioane de ori, potrivit site-ului de verificare a informaţiilor NewsGuard.

Vince Lago, primarul oraşului Coral Gables din Florida, a postat pe Instagram fotografia falsă cu Maduro escortat de agenţi DEA, afirmând că preşedintele venezuelean „este liderul unei organizaţii narco-teroriste care ne ameninţă ţara”. Postarea lui Lago a strâns peste 1.500 de aprecieri şi este încă online la momentul redactării acestui material.

Instrumentele de detectare a conţinutului manipulat, precum căutarea inversă de imagini şi site-urile de identificare a materialelor generate de AI, pot ajuta la evaluarea acurateţei imaginilor online, însă rezultatele sunt inegale.

Sofia Rubinson, editor senior la NewsGuard, specializată în dezinformare şi teorii ale conspiraţiei, a declarat pentru The Guardian că imaginile false din Caracas seamănă foarte mult cu evenimente reale, ceea ce îngreunează şi mai mult identificarea adevărului.

„Multe dintre imaginile generate cu AI şi scoase din context, care inundă în prezent reţelele sociale, nu distorsionează drastic realitatea din teren”, a spus Rubinson. „Cu toate acestea, folosirea fabricărilor generate de AI şi a imaginilor dramatice, scoase din context, este utilizată pentru a umple golurile din relatările în timp real şi reprezintă o nouă tactică în războaiele de dezinformare – una mai greu de demascat de către fact-checkeri, pentru că imaginile se apropie adesea de realitate”.

NewsGuard a publicat luni după-amiază un raport care identifică cinci fotografii fabricate sau scoase din context, precum şi două videoclipuri legate de operaţiunea militară din Venezuela.

Una dintre imaginile generate cu AI îl arată pe Maduro lângă un soldat, cu o glugă neagră pe cap. Un videoclip scos din context prezintă un elicopter al forţelor speciale americane coborând asupra unui presupus obiectiv militar venezuelean – imaginile reale au fost filmate în iunie, la baza militară Fort Bragg din Carolina de Nord.

Potrivit NewsGuard, cele şapte fotografii şi videoclipuri înşelătoare identificate au adunat peste 14 milioane de vizualizări doar pe X.

Alte imagini din evenimente mai vechi sunt, de asemenea, reciclate online şi prezentate drept parte a atacului de sâmbătă. Laura Loomer, influencer de extremă dreapta şi apropiată a lui Trump, a postat pe X un clip cu un afiş al preşedintelui venezuelean, afirmând că „oamenii din Venezuela rup posterele cu Maduro”. Potrivit Wired, imaginile datează din 2024. Loomer a şters ulterior postarea.

Un alt influencer de dreapta şi teoretician al conspiraţiilor, Alex Jones, a publicat pe X un videoclip aerian cu mii de oameni care aclamă în Caracas.

„Milioane de venezueleni au umplut străzile din Caracas şi din alte mari oraşe pentru a sărbători înlăturarea dictatorului comunist Nicholas Maduro”, a scris Jones. „Acum trebuie să vedem acelaşi tip de energie şi aici, pe frontul de acasă!”

Videoclipul, care este încă online, a depăşit 2,2 milioane de vizualizări. Comentariile din Community Notes, instrumentul de moderare colaborativă al X, precizează că imaginile au „cel puţin 18 luni vechime”. O căutare inversă arată că filmarea provine, de fapt, de la un protest din Caracas organizat după victoria contestată a lui Maduro la alegerile prezidenţiale din iulie 2024.

Grok, chatbotul AI al platformei, contrazice şi el cronologia prezentată de Jones, afirmând: „Sursele actuale nu indică astfel de sărbători în Caracas astăzi, ci mai degrabă adunări pro-Maduro”.

Meta, X şi TikTok nu au răspuns solicitărilor de comentarii.