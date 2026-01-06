La Kremlin se vorbește de un schimb: Venezuela contra Ucrainei. Putin i-a făcut lui Trump oferta încă din 2019

Vladimir Putin și Donald Trump, în cadrul întâlnirii avute în Alaska în 2025. Foto: Getty Images

Deși a acuzat oficial SUA de „neocolonialism”, Kremlinul speră să aibă de câștigat de pe urma operațiunii militare americane în Venezuela, care e văzută de oficialii Moscovei drept un semnal al președintelui Donald Trump de reîmpărțire a lumii în sfere de influență. În acest caz, Putin s-ar simți astfel îndreptățit ca Rusia să aibă și ea „propria sa sferă de influență”, care să includă Ucraina, se arată într-o analiză Moscow Times care citează Reuters.

În același context, New York Times arată că, în anul 2019, în timpul primului mandat la Casa Albă al lui Donald Trump, rușii „au semnalat foarte clar că își doresc un foarte ciudat schimb, între Venezuela și Ucraina”, după cum a declarat în fața Congresului SUA, Fiona Hill, fostă responsabilă de relații cu Rusia și Europa din cadrul Consiliului de Securitate Națională al Statelor Unite.

„Rusia a pierdut un aliat în America Latină, dar dacă acesta este un exemplu al aplicării de către Trump a Doctrinei Monroe, și lucrurile par să arate exact așa, atunci asta înseamnă că și Rusia e îndreptățită la avea propria sa sferă de influență”, a declarat pentru Reuters o sursă politică apropiată Kremlinului, care a dorit să-și păstreze anonimatul.

Așa-numita „Doctrină Monroe” este un termen care se referă la o fostă strategie de politică externă din secolul al XIX-lea, conform căreia întreaga emisferă de vest era considerată de Washington în sfera de interes a Statelor Unite.

„Dacă Americii i se permite să aibă propria sferă de influență, prin urmare, și rușii au dreptul la propria lor sferă”

Altă sursă anonimă rusă a menționat pentru Reuters faptul că majoritatea țărilor occidentale nu au criticat deschis acțiunile lui Trump în Venezuela.

Astfel, percepția comună, potrivit căreia SUA a încălcat dreptul internațional prin acțiunea din Venezuela, „nu este rea pentru narațiunea Kremlinului”, după cum a precizat Mark Galeotti, profesor la Școala de Studii slavonice și est-europene din cadrul University College London.

„La urma urmei, Putin chiar asta crede că fac marile puteri: marile puteri au sfere de influență. Și dacă Americii i se permite să aibă propria sferă de influență latino-americană, atunci, prin urmare, și rușii au dreptul să aibă propria lor sferă slavă”, a spus Galeotti.

Putin încearcă de mai mulți ani să impună o nouă sferă de influență a Rusiei - practic, o revenire la vechea sfera de influență pe care fosta Uniune Sovietică o avea în Europa de Est, Ucraina, Asia Centrală și regiunea Caucaz.

Reuters notează că Putin încă nu a comentat în niciun fel în mod public operațiunea SUA din Venezuela.

Îngrijorarea Moscovei: Și dacă SUA au devenit, totuși, prea puternice?

„Faptul că Trump pur și simplu a răpit președintele alteți țări înseamnă că nu mai există lege internațională și există doar legea forței - ceva ce Rusia știe bine de multă vreme”, a declarat pentru Reuters Serghei Markov, fost consilier la Kremlin.

Markov a spus că fosta Doctrină Monroe, pe care Trump a sugerat să fie schimbată în „Doctrina Donroe”, ar putea fi interpretată în mai multe feluri.

„Sunt Statele Unite gata să recunoască sfera de influență a Rusiei pe tot cuprinsul spațiu ex-sovietic, sau pur și simplu Statele Unite au devenit atât de puternice încât nu mai acceptă niciun fel de alte mari puteri lângă ea?”, s-a întrebat fostul consilier prezidențial rus.

În opinia lui Alexei Pușkov, șeful comisiei de informații din cadrul Consiliului Federației Ruse, acțiunea lui Trump în Venezuela riscă să reînvie „imperialismul sălbatic al secolului 19 și fostul concept al Vestului Sălbatic - Vest Sălbatic în sensul în care Statele Unite și-au recâștigat dreptul de a face ce vor ei în Emisfera Vestică”.