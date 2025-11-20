Sondaj INSCOP Research: Cursa pentru București se restrânge la trei candidați. Ciucu domină electoratul decis iar Drulă cade la 12%

Modificat la 12:35 20 Noi 2025

Publicat la 11:03 20 Noi 2025

1 minut de citit Publicat la 11:03 20 Noi 2025 Modificat la 12:35 20 Noi 2025

Ciprian Ciucu, Daniel Băluță și Anca Alexandrescu ocupă primele locuri în ultimul sondaj INSCOP Research. Sursă colaj foto: Hepta

Un nou sondaj realizat de INSCOP Research arată o schimbare clară în dinamica alegerilor pentru Primăria Capitalei.

Conform acestei consultări, Ciprian Ciucu conduce în rândul alegătorilor hotărâți să vină la urne, în timp ce Cătălin Drulă se apropie de 12% și iese din zona candidaților cu șanse reale.

Potrivit datelor barometrului „Informat.ro – INSCOP Research”, lupta pentru București se concentrează între Ciprian Ciucu, Daniel Băluță și Anca Alexandrescu, candidata susținută de AUR.

Sondajul subliniază diferența între alegătorii potențiali – cei care au declarat o opțiune de vot (83,6% din totalul eșantionului) – și alegătorii mobilizați, adică cei care afirmă că merg sigur la vot (62,9%).

Topul candidaților la nivelul alegătorii mobilizați arată astfel:

Ciprian Ciucu – 27,1%

Daniel Băluță – 24%

Anca Alexandrescu (AUR–PNȚCD) – 21,3%

Cătălin Drulă – 12,1%

Ana Ciceală – 7,6%

Alexandru Zidaru „Makaveli” – 2,1%

Eugen Teodorovici – 2%

Vlad Gheorghe – 1,1%

Candidata susținută de AUR se clasează pe locul 3 și în rândul alegătorilor potențiali

La nivelul alegătorilor potențiali, dar care nu știu sigur dacă vin la vot, clasamentul diferă ușor:

Daniel Băluță – 26,6%

Ciprian Ciucu – 24,2%

Anca Alexandrescu – 19,1%

Cătălin Drulă – 11,6%

Ana Ciceală – 6,5%

Alexandru Zidaru „Makaveli” și Eugen Teodorovici – 3,5% fiecare

Vlad Gheorghe – 1,7%

Datele conturează un scenariu electoral în care trei candidați se desprind clar în competiția pentru Primăria Capitalei.

Ciprian Ciucu devine favorit în rândul celor cu participare certă, confirmând un nivel ridicat de susținere în segmentul motivat al electoratului.

Cătălin Drulă se menține la aproximativ 12% atât în rândul alegătorilor potențiali, cât și al celor mobilizați, ceea ce îl scoate practic din lupta pentru un rezultat de top.

În schimb, Anca Alexandrescu depășește pragul de 20% între votanții determinați, consolidându-și poziția de candidat din zona radicală.

În acest context, Ciprian Ciucu rămâne singurul candidat al dreptei cu șanse reale în competiția directă cu reprezentantul PSD și cu candidata AUR pentru conducerea Bucureștiului.

Sondajul a fost realizat în perioada 17 – 19 noiembrie 2025

Datele sondajului INSCOP Research au fost culese în perioada 17 – 19 noiembrie 2025 prin metoda CATI (interviuri telefonice).

Volumul eșantionului simplu, stratificat, a fost de 1107 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a Municipiului București, cu vârsta de 18 ani și peste.

Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2,95 %, la un grad de încredere de 95%.