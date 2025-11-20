Ciucu îi dă replica lui Drulă, după sondajul INSCOP: „Ce vină am eu că e pe locul patru? Eu sunt în competiție cu Băluță, să fie clar”

Ciprian Ciucu(stânga) și Cătălin Drulă(dreapta) sunt candidații PNL, respectiv USR, pentru Primăria Capitalei. Foto: colaj fotografii Agerpres

Candidatul PNL pentru funcția de primar general, Ciprian Ciucu, i-a răspuns lui Cătălin Drulă, candidatul USR, joi, la Antena 3 CNN, după ce acesta din urmă l-a acuzat că încearcă să-l „omoare” cu sondajele. Ciprian Ciucu a spus că el nu are nicio legătură cu sondajul INSCOP Research, care îl plasează pe el pe primul loc în cursa pentru PMB și pe Cătălin Drulă pe locul al patrulea. Candidatul PNL a adăugat că, cel mai probabil, reacția candidatului USR vine pe fondul unei frustrări, iar în ceea ce îl privește această competiție electorală este între el și candidatul PSD, Daniel Băluță.

„Nu înțeleg de ce m-a luat pe mine la țintă. Chiar nu pot să înțeleg. E bine că nu am reacționat imediat pentru că tendința era să escaladez puțin această discuție, dar mi-e de neînțeles. Apare un sondaj, al unei case independente, cu care nu am nicio legătură, după care Ciprian Ciucu e de vină că eu sunt pe locul patru. Nu am nimic de-a face cu el”, a spus Ciprian Ciucu, în replică la acuzațiile lui Cătălin Drulă.

Scandalul a pornit de la sondajul INSCOP Research, care arată o schimbare clară în dinamica alegerilor pentru Primăria Capitalei. Conform acestui sondaj, Ciprian Ciucu conduce în rândul alegătorilor hotărâți să vină la urne, în timp ce Cătălin Drulă se apropie de 12% și iese din zona candidaților cu șanse reale.

Topul candidaților la nivelul alegătorii mobilizați, adică cei care spus sigur că vor merge la vot, arată astfel:

Ciprian Ciucu – 27,1%

Daniel Băluță – 24%

Anca Alexandrescu (AUR–PNȚCD) – 21,3%

Cătălin Drulă – 12,1%

Ana Ciceală – 7,6%

Alexandru Zidaru „Makaveli” – 2,1%

Eugen Teodorovici – 2%

Vlad Gheorghe – 1,1%

Acuzațiile lui Cătălin Drulă

După apariția acestui sondaj, Cătălin Drulă a lansat un tir de acuzații dure la adresa lui Ciprian Ciucu, despre care a spus că face „jocuri murdare”. De asemenea, candidatul USR susține că de o lună a fost avertizat că va fi „omorât” cu sondajele. „„Te vom omorî cu sondajele”. Asta mi-au transmis acum o lună când s-a decis organizarea alegerilor. Miza e enormă. Să captureze Capitala pentru PNL-PSD. Rețelele de partid mufate la banul public văd o catastrofă dacă pierd Primăria generală. E strategia pe care i-au aplicat-o de două ori lui Nicușor Dan, și în 2016 cu Predoiu și în 2024 cu Burduja. E urât că Ciprian Ciucu se folosește de asta. El, care de atâtea ori mi-a spus că PNL tinde să se confunde cu Statul, că se fac jocuri murdare cu dosare penale și că îi e frică. Ciprian, nu așa! Nu așa se duce lupta, cu mijloacele pe care le-ai folosit și în campania lui Ciucă. Ai demnitatea și bărbăția să vii la o dezbatere! Vino în fața oamenilor și lasă manipulările și aroganța”, a scris Drulă pe Facebook.

Replica lui Ciprian Ciucu

Replica lui Ciprian Ciucu a venit joi seara, în exclusivitate la Antena 3 CNN. Candidatul PNL a declarat că nu înțelege de ce Cătălin Drulă a făcut această legătură între el și sondajul INSCOP Research, întrucât nu a fost comandat de PNL.

„Nu înțeleg de ce s-a supărat pe mine pentru că nu este un sondaj al PNL. Noi întotdeauna când am comandat un sondaj, l-am pus la comanda PNL, și avem două care sunt destul de asemănătoare cu acesta, care au fost comandate în ultimele două luni. Deci nu înțeleg de ce m-a luat pe mine la țintă. Chiar nu pot să înțeleg”, a spus Ciucu.

Primarul Sectorului 6 a speculat că reacția lui Drulă vine pe fondul unei „frustrări” că nu reușește să treacă de scorul de 12-13% în sondaje.

„Sunt foarte mulți simpatizanți ai USR care mă votează, e adevărat, dar pe mine mă votează și foarte mulți oamni care votează PSD, evident electoratul liberal. De aici poate că vine, pe fondul unei frustrări, că dânsul pare plafonat undeva la 13%, pe locul patru, poate așa pot să îi înțeleg reacția. Ce vină am eu că e pe locul patru?

Încă ceva, partidul meu a greșit în trecut cu sondajele. De când a venit Ilie Bolojan președinte noi nu mințim cu sondajele. Această practică e de domeniul trecutului. Această casă, INSCOP, l-a dat pe Nicușor Dan câștigător. Nu înțeleg, atunci era nicușoristă acum e penelistă? Nu înțeleg. Reacția domnului Drulă e mult, mult exagerată. Tonul e extrem de nepoliticos, modul în care vorbește ...m-a dezamăgit sincer, nu mă așteptam la acest atac”, a adăugat Ciucu.

Ciprian Ciucu a mai precizat că, din punctul său de vedere, el este în competiție cu Daniel Băluță în această cursă pentru fotoliul de primar general.

„Eu sunt în competiție cu Daniel Băluță, ca să fie foarte clar. Am o viziune pe termen mai lung pentru București. Așteptarea mea e că există viață și colaborare și după această campanie. Să menținem un ton echilibrat, fără istericale”, a mai spus edilul.

Candidatul PNL a evaluat și pericolul reprezentat de candidata susținută de AUR, Anca Alexandrescu, care este pe locul trei în preferințele alegătorilor din București. Întrebat dacă exclude o victorie a extremiștilor în acest scrutin, Ciucu a răspuns: „nu exclud total, se sparie gândul, ca să zic așa”.

„Nu exclud pentru că văd că doamna Alexandrescu crește, mă aștept să intervină un plafon și pe măsură ce avansează campania să mai cresc în opțiunile bucureștenilor”, a spus Ciprian Ciucu.

Alegerile pentru Primăria Generală a Municipiului București vor avea loc la data de 7 decembrie. Campania electorală pentru alegerile din București, Buzău și alte 12 localități începe la data de 22 noiembrie.