Ciprian Ciucu și-a lansat, oficial, candidatura pentru Primăria Capitalei. Bolojan: „Mi-a confirmat încă o dată că are viziune”

Alegerile pentru Primăria Generală a Municipiului București vor avea loc la data de 7 decembrie. Foto: Agerpres

Ciprian Ciucu și-a lansat joi, oficial, candidatura pentru funcția de primar general al muncipiului București. La eveniment a participat și premierul Ilie Bolojan care l-a lăudat pe edilul Sectorului 6 pentru că a fost unul din primarii care au avut „curajul să preia spaţii abandonate şi să le pună la punct”. De asemenea, prim-ministrul a adăugat că în ultimul său mandat de primar a fost vizitat de Ciprian Ciucu, iar apoi acesta a aplicat în Sectorul 6 al Bucureștiului ce a învățat la Primăria Oradea, relatează Agerpres.

Ilie Bolojan a participat, joi seara, la prezentarea programului candidatului PNL pentru Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu - „Bucureştiul pus la punct”. Bucureştiul are un potenţial enorm, cum nu are niciun oraş din România, iar un primar general poate să lase „energiile bucureştenilor, ale antreprenorilor” să fie puse în valoare, a spus apoi premierul și președintele PNL.



Liderul PNL a apreciat că Ciucu a venit cu un „program serios, fundamental”.



„Pot să spun că, în mandatul meu de primar, în ultimul mandat, a venit (Ciprian Ciucu - n.r.) la Oradea. Am stat o zi întreagă să vedem ce se întâmplă acolo. Am discutat despre lucrurile bune pe care le-am făcut, la care şi eu m-am inspirat de la alte primării din Occident, în general, care au făcut lucrurile mai bine decât noi. Şi, după doi - trei ani de zile, când am ajuns în Bucureşti (...), am rămas eu efectiv plăcut surprins că a făcut lucruri într-o zonă mult mai complicată, pentru că una este să fii primar într-un oraş cu 200.000 de locuitori, alta să ai mult mai multe sute de mii de locuitori sau milioane. Complexitatea problemelor şi dificultatea de a rezolva este mult mai mare”, a afirmat Bolojan.

Bolojan: Mi-a confirmat încă o dată că are viziune”

Ilie Bolojan l-a lăudat pe Ciprian Ciucu pentru că a fost unul din primarii care au avut „curajul să preia spaţii abandonate şi să le pună la punct”.



„Mi-a confirmat încă o dată că are viziune, pentru că îţi trebuie o viziune pentru un oraş, că are forţa să pună în practică această viziune. Dacă ar fi să punctez nişte lucruri... Uneori mă duc să-mi iau cărţi de la Cărtureşti şi mă duc pe pietonal, de la Cărtureşti Carusel. Şi când ajungi dincolo de BNR, intri într-o zonă în care, dacă n-ai grijă, rişti să faci entorsă datorită faptului că acei cubeţi mici au goluri între ei, că deja au început să plece de acolo, sunt gropiţe pe care ar trebui cineva să le vadă. Şi a punctat acest lucru foarte important care înseamnă lucrurile puse la punct, mentenanţa, întreţinerea, grija la detalii”, a precizat Ilie Bolojan.



În opinia sa, Bucureştiul are un potenţial enorm şi sunt mulţi investitori care doresc să facă proiecte.



„Cred că e foarte important să înţelegem că Bucureştiul are un potenţial enorm cum nu-l are niciun oraş din România. Gândiţi-vă că, în momentul în care eşti în decizie în Capitală, aici trebuie doar să-i laşi pe oameni să-şi pună în valoare creativitatea. (...) Capitala ţării noastre are un potenţial enorm, e un oraş extraordinar. Gândiţi-vă că atunci când eşti în faţă la Athénée Palace, în zona Ateneului, a Palatului Regal, ai putea să ai acolo nu o parcare de maşini, acolo ar trebui să fie o parcare subterană şi o zonă pietonală care le leagă pe toate. Dar în Bucureşti, dacă dai drumul la energia investitorilor, sigur vei găsi oameni care să facă parcări”, a susţinut Bolojan.



Preşedintele PNL a mai menţionat că un primar general ar trebui „să lase energiile bucureştenilor, ale antreprenorilor” să fie puse în valoare.



„Energiile Bucureştiului sunt enorme. Mă gândesc la zonele în care, dacă le-ai permite investitorilor să facă regenerare urbană cu sprijinul Primăriei, ar schimba aceste zone. Nu suntem foarte departe de zona Romexpo, care are un potenţial extraordinar, dacă ar fi pus în valoare, am putea să vedem un centru de afaceri extraordinar care se dezvoltă în această zonă. Şi cred că asta poate să facă un primar general, să lase energiile bucureştenilor, ale antreprenorilor, ale oamenilor din Bucureşti să fie puse în valoare, pentru că nu o primărie schimbă un oraş, am mai spus asta, ci oamenii şi companiile schimbă un oraş. Dar Primăria sau Guvernul, în cazul unei ţări, creează condiţii pentru ca oamenii să schimbe cu viteză mai mare lucrurile sau îi blochează şi nu le creează condiţii”, a adăugat Ilie Bolojan.

Cine sunt candidații din cursa pentru Primăria Generală

Alegerile pentru Primăria Generală a Municipiului București vor avea loc la data de 7 decembrie. Biroul Electoral al Municipiului (BEM) București a transmis lista candidaturilor admise. Din cei 21 de candidaţi, trei candidaturi au fost respinse. Cei respinși pot depune contestații în termen de două zile.

Cei admişi sunt următorii:

Trei candidaţi au fost respinşi: Dumitrică Stan, Maria Marcu și Dan-Cristian Popescu, toţi independenţi.

Campania electorală pentru alegerile din București, Buzău și alte 12 localități începe la data de 22 noiembrie.