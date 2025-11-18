Ciprian Ciucu, mesaj de suflet către alegătorii din Sectorul 6: Îi rog să-mi înțeleagă decizia și să mă susțină mai departe

2 minute de citit Publicat la 14:18 18 Noi 2025 Modificat la 14:25 18 Noi 2025

Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, candidat la Primăria Capitalei. Sursa foto: Agerpres Foto

Într-o adresare video personală către locuitorii Sectorului 6, Ciprian Ciucu își explică decizia de a candida pentru Primăria Capitalei și reafirmă legătura de încredere și respect construită în ultimii cinci ani.

Mesajul său se adresează direct oamenilor care l-au susținut masiv în 2024, când a fost reales cu un scor impresionant – 73%, devenind cel mai votat primar din România, după Nicușor Dan. Această legitimitate masivă, bazată pe rezultate concrete și pe o relație autentică cu comunitatea, este baza pe care Ciucu își construiește acum viziunea pentru București.

Un mesaj onest pentru cei care l-ar vrea în continuare în Sectorul 6

Încă de la început, Ciucu le vorbește cu sinceritate celor care i-au transmis că nu îl vor vota la funcția de Primar General pentru a rămâne la Sectorul 6:

„Le mulțumesc celor care spun că nu mă votează pentru a rămâne la sectorul 6. Le mulțumesc pentru că mă onorează această abordare, dar, totodată, îi rog să mă înțeleagă că aș vrea să dedic următoarea parte a vieții mele Bucureștiului.”

Realizările din Sectorul 6 – argumentul cel mai puternic pentru candidatura la Primăria Capitalei

Ciucu insistă că locuitorii din sector sunt, de fapt, cea mai credibilă mărturie a muncii sale:„Cei mai importanți agenți electorali, ca să-i numesc așa, pe care îi pot avea în această campanie sunt locuitorii din sectorul 6. Care pot vorbi despre ce s-a întâmplat în acești cinci ani de zile, de când suntem împreună.”

Potrivit datelor publice, Sectorul 6 a trecut printr-un proces accelerat de modernizare: infrastructură reabilitată, spații publice îngrijite, parcuri noi, școli modernizate, o administrație care a funcționat transparent și predictibil.

De la vestul orașului, la întreg Bucureștiul: „Hai să le arătăm că se poate!”

Mesajul lui Ciucu este, în același timp, un apel la unitate și responsabilitate.„Tot orașul trebuie să fie bine pus la punct, să arate bine, să fie ordonat. Și e nevoie de sprijinul fiecăruia”, arată primarul sectorului 6, lansând un apel la unitate și implicare pentru toți locuitorii Capitalei: „Hai să le arătăm că se poate. Da, se poate, nu doar în vestul orașului, se poate în tot orașul.”

„Nu plec nicăieri, voi avea grijă și mai bine de toate sectoarele”

Pentru cei care se tem că Sectorul 6 pierde un primar foarte bun, Ciucu transmite și un mesaj de încredere: „Îi rog pe cei din sectorul 6 să mă înțeleagă în primul rând, să-mi înțeleagă decizia și să mă susțină mai departe. Și să țină minte că nu plec nicăieri. Doar mă duc puțin într-o altă sferă, să zic așa, o sferă din care să pot avea impact nu doar în vestul orașului, ci în tot orașul.”

Material promovat de PNL București