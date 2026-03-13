Feminitatea reinterpretată prin experiențe interactive la Centrul Comercial Auchan Titan și Drumul Taberelor

Prin acest proiect, Nhood își reafirmă viziunea de a transforma centrele comerciale în adevărate repere pentru comunitate. foto:touchcommunications.ro

Cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, Nhood a continuat tradiția celebrării comunității sale printr-un eveniment special organizat în Centrele Comerciale Auchan Titan și Drumul Taberelor, centre pe care le gestionează pentru clientul său. Ediția din acest an a adus în prim-plan autenticitatea, relaxarea și experiențele senzoriale, într-un cadru dedicat feminității moderne.

„Pentru noi, activările dedicate comunității nu sunt doar evenimente punctuale, ci proiecte prin care construim, în timp, tradiție și relevanță. Evenimentul de 8 Martie a fost gândit ca o experiență care aduce împreună femeile, familiile și comunitatea noastră, într-un concept în care inovația se întâlnește cu emoția momentelor împărtășite. Alături de partenerii noștri, dezvoltăm constant activări creative care transformă centrul într-un spațiu viu, unde oamenii revin nu doar pentru shopping, ci pentru experiențe memorabile.”, a declarat Andreea ALEXANDRU, Marketing Manager Nhood.

Prin acest proiect, Nhood își reafirmă viziunea de a transforma centrele comerciale în adevărate repere pentru comunitate. Centrele și-au propus să ofere vizitatoarelor mai mult decât un simplu moment de răsfăț – au creat un univers de experiențe senzoriale și interactive, gândite pentru a rămâne vii în memorie mult timp după încheierea evenimentului.

Astfel, un moment simbolic din calendar s-a transformat într-o experiență imersivă, într-un spațiu sigur și creativ, în care fiecare femeie s-a putut regăsi, a putut explora și s-a putut bucura de timpul petrecut alături de cei dragi. Evenimentele create nu sunt doar ocazii speciale, ci contexte prin care vizita la cumpărături devine o experiență personală, plină de inspirație și bucurie.

”Acest an este unul cu totul special pentru noi, deoarece sărbătorim 20 de ani de când suntem alături de comunitatea din Auchan Titan. Fiecare lună a acestui an aniversar este un prilej de bucurie, în care ne dorim să le mulțumim celor care ne trec pragul prin evenimente create cu suflet. În martie, gândurile noastre s-au îndreptat cu drag către toate femeile care fac parte din viața centrului nostru. Ne-am dorit ca o simplă vizită la cumpărături să devină o pauză binemeritată de răsfăț, oferindu-le clientelor noastre un spațiu primitor în care să se simtă, cu adevărat, apreciate.”, a declarat Isabella SANTEIU, Marketing Manager Nhood.

Experiențe creative și momente de răsfăț

În cadrul evenimentului, clientele celor două centre comerciale s-au putut bucura de activități tematice și activări speciale realizate alături de parteneri relevanți:

• „Creativitate cu personalitate” – atelier de broșe realizate din creioane colorate, susținut de BIC Kids, Moment devine Pattex, Loacker și Haribo unde copii de pe galeriile centrelor, au transformat obiecte simple în accesorii originale pentru mamele lor, printr-un exercițiu de imaginație și îndemânare.

• „Eleganță fără compromis” – degustare de Martini fără alcool, oferită de Martini, care a adus în prim-plan o alternativă sofisticată pentru un stil de viață echilibrat, păstrând gustul emblematic al brandului.

• „Strălucire și stil” – activare dedicată îngrijirii părului, realizată împreună cu Schwarzkopf, unde participantele au primit recomandări personalizate și au descoperit produse adaptate nevoilor lor.

• „Grijă pentru tine” – zona dedicată îngrijirii pielii, susținută de Dr. Skin, unde clientele au primit informații și recomandări pentru o rutină adaptată nevoilor lor de epilare difinitivă.

• „Gingășie și sustenabilitate” – mărțișoarele oferite de mim-ul din galeria centrului Drumul Taberelor au fost sustenabil realizate din bucăți de oglinzi sparte, care au devenit diferite flori, ca simbol al primăverii. Aceste simboluri oglindesc gingășia femeilor, dar și puterea de a trece prin multe provocări din viața lor.

„Credem în experiențe care aduc oamenii mai aproape de branduri, iar acest eveniment a fost despre crearea unor momente autentice de interacțiune între branduri și comunitate. Ne bucurăm că, prin acest proiect, am putut transforma o zi specială într-o experiență memorabilă pentru cliente și familiile lor.”, a declarant Ioana Sain, Account Manager Touch Agency.

Evenimentul a fost realizat cu sprijinul partenerilor Martini, Moment devine Pattex, BIC Kids, Loacker, Haribo, Schwarzkopf și Dr. Skin, care au contribuit la crearea unei experiențe integrate, adaptate publicului feminin și familiilor din comunitățile celor două centre comerciale.

„Suntem încântați că am reușit, și în acest an, să aducem împreună branduri puternice într-un concept coerent și creativ. Prin această activare, ne-am dorit să oferim clientelor nu doar beneficii punctuale, ci o experiență autentică, construită în jurul emoției, interacțiunii și valorilor comune”, a declarat Mihaela Aftodor, Account Manager Touch Agency.

Credits:

Nhood Services România

Andreea ALEXANDRU, Marketing Manager

Isabella SANTEIU, Marketing Manager

Touch Agency

Ioana SAIN, Account Manager

Mihaela AFTODOR, Account Manager

Touch Agency este o agenție de publicitate full-service cu peste 10 ani de experiență pe piața locală din România. Recunoscută pentru expertiza sa în zona BTL și pentru abordarea creativă a campaniilor neconvenționale, agenția dezvoltă soluții integrate de comunicare care conectează brandurile cu publicul lor într-un mod relevant și memorabil. De la activări de brand și shopper marketing, până la campanii educaționale cu impact social, Touch Agency livrează concepte strategice și execuții care inspiră. Misiunea agenției este simplă, dar ambițioasă: să creeze contexte de interacțiune reală între oameni și branduri, acolo unde contează cel mai mult — în viața de zi cu zi.

Despre NHOOD SERVICES ROMÂNIA:

Nhood Services România este o companie de servicii integrate de real estate, specializată în operarea și comercializarea proiectelor mixte, gestionarea activelor și dezvoltarea de proiecte sustenabile si de regenerare urbană. Acționând în numele proprietarilor de active, Nhood oferă o gamă largă de servicii destinate spațiilor de retail, rezidențial, birouri și huburi comunitare, cu scopul de a transforma spațiile existente în locuri vibrante și atractive, cu impact pozitiv în mediu, societate și economie.

Nhood, în România, administrează 30 de mandate pentru spații de retail și birouri (inclusiv leasing), un parc de afaceri – Coresi Business Campus, un proiect rezidențial – Coresi AvantGarden, un hotel - Hotel Qosmo Brașov. Compania gestionează 23 de active de retail la nivel național - Coresi Shopping Resort, centrele comerciale Auchan și Drumul Taberelor. În același timp, Nhood administrează cel mai mare proiect de regenerare urbană din România, Cartier Coresi.

Nhood reunește expertiza și cunoștințele de real estate a peste 1.300 de profesioniști din Europa și Africa, pentru a regenera și transforma un portofoliu inițial de aproape 300 de centre comerciale din Europa, cu un potențial de dezvoltare de 30.000 de unități locative în cadrul a 40 de proiecte imobiliare. Activele gestionate de Nhood sunt evaluate la peste 8 miliarde de euro.