Cum va arăta buletinul de vot la alegerile din București. Opt candidați pe fiecare pagină, un independent e singur pe foaie

1 minut de citit Publicat la 21:49 25 Noi 2025 Modificat la 21:51 25 Noi 2025

Pe lângă numele candidaților, pe buletinul de vot vor fi și simbolurile electorale / Sursa foto: Hepta

Biroul Electoral a prezentat buletinul de vot pentru alegerea primarului general al Municipiului București. Specimenul buletinului de vot publicat marți este cel pe care îl vor primii alegătorii în secțiile de votare, pe data de 7 decembrie.

Pe buletin de vot se află cei 17 candidați înscriși în cursa pentru Primăria Capitalei.

Pe lângă numele candidaților, pe buletinul de vot pentru alegerile din decembrie vor fi și simbolurile electorale ale fiecărui partid sau candidat independent, pentru ca alegătorii să poată identifica mai ușor opțiunea dorită.

Ordinea candidaților:

1. Cătălin Drulă - USR

2. Daniel Băluță – PSD

3. George Burcea - POT

4. Ciprian Ciucu - PNL

5. Ana-Maria Ciceală - SENS - URS.PDF

6. Liviu Gheorghe Florea - PNȚMM

7. Gheorghe Macovei - PRM

8. Oana Crețu - PSDU

9. Mihai Lasca - PPR

10. Rareș Lazăr - candidat independent

11. Anca Alexandrescu - candidat susținut de AUR

12. Dan Trifu - candidat independent

13. Eugen Orlando Teodorovici - candidat independent

14. Gheorghe Nețoiu - candidat independent

15. Vlad Gheorghe - candidat independent

16. Angela Negrotă - candidat independent

17. Filip Titian - candidat independent

Ordinea pe buletin se stabileşte prin tragere la sorţi

„Biroul Electoral de Circumscripţie Nr. 42 - Municipiul Bucureşti, constituit la alegerile locale parţiale pentru primarul general al municipiului Bucureşti din data de 7 decembrie 2025, aduce la cunoştinţă faptul că, în data de 24 noiembrie, la ora 17:30, la sediul Biroului Electoral de Circumscripţie Nr. 42, situat în strada Batiştei nr. 13, sector 2, va avea loc tragerea la sorţi în vederea stabilirii numărului de ordine de pe buletinul de vot, derulată conform prevederilor art. 58 alin. (8) din Legea nr. 115/2025 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare'”, se arată într-un comunicat al BEM.

La tragerea la sorţi pot participa reprezentanţii partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale sau organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri, care au depus candidaţi.