Discurs instigator al lui George Simion, la Congresul AUR: „Sper ca de acești escroci să se ocupe poporul”

Preşedintele AUR, George Simion, este singurul candidat, pentru un nou mandat, la şefia AUR. Foto: Agerpres

George Simion a avut un discurs instigator, duminică, la Congresul de la Alba Iulia, unde candidează fără rival pentru funcția de președinte al partidului. Președintele AUR a declarat că țara este „jefuită” și a adăugat că speră că de „acești escroci” se va „ocupa” poporul român. George Simion a mai spus că a plâns „de durere” după ce „au fost furate alegerile”. Despre actuala guvernare PSD-PNL-USR-UDMR, șeful AUR a declarat că reprezintă „trecutul”, iar AUR este viitorul.

În discursul susținut în cadrul Congresului AUR, George Simion s-a lansat într-un atac furibund la adresa actualei puteri.

Președintele AUR a susținut că „ţara este jefuită, veniturile scad, firmele româneşti în aceste zile se închid cu zecile de mii, iar agricultorii români sunt abandonaţi şi batjocoriţi, iar pensionarii nu ştiu la ce să renunţe, la hrană, la medicamente sau la căldură, tinerii noştri nu se mai gândesc să-şi facă un rost în ţară, ci se gândesc să o părăsească”.

George Simion și-a continuat retorica potrivit căreia alegerile prezidențiale au fost „furate”.

„Am plâns de durere, pentru că ne-au fost furate alegerile şi ne-a fost furat dreptul nostru de a decide propriul destin. Pentru că impostorii cu diplome false, precum Ciolacu şi Moşteanu, au ajuns în guvern. Pentru că şpaga a ajuns în biroul primului ministru. La toate aceste nedreptăţi ne-am opus”, a mai declarat George Simion.

Președintele AUR a spus apoi că speră ca de „acești escroci” să „se ocupe poporul român”.

„Dacă vrea guvernul ăsta să facă ceva, şi are toate mecanismele, să taie banii pentru partidele politice, să reducă numărul de parlamentari la 300, aşa cum a votat poporul român, să revină la votarea primarilor în două tururi, să se întoarcă la democraţie şi la transparenţă. Dacă nu implementează ei aceste lucruri, nu-i nicio problemă, le vom implementa noi! Sper ca de aceşti escroci să se ocupe poporul român. Ei sunt trecutul şi noi, dragi prieteni, prin tot ce am reuşit să construim în aceşti şase ani, suntem viitorul”, a arătat el.

George Simion a criticat dur și măsurile de austeritate adoptate de Guvernul Bolojan și a prezis că România va ajunge „exact în situaţia Greciei în 2008” dacă AUR nu se opune.

„Taxele astea aduc mai puţine încasări la buget. Este economie elementară. Măreşti taxele, colectezi mai puţin. Şi asta s-a întâmplat. Nu trebuie să fii un geniu, domnule Bolojan, dar tu ai primit alte ordine.

Măsurile astea au ca scop creditarea ţării în condiţii dezavantajoase şi mărirea datoriei externe care a ajuns acum la 60%.

În actuala direcţie, dragi colegi, vom ajunge exact în situaţia Greciei în 2008 şi noi suntem singurul obstacol şi sunt singura piedică şi singura buturugă mică pentru planurile lor destructive. Vor să pună pe butuci bruma de capitalul românesc care putea prospera în România.

Ultima gogoriţă pe care au inventat-o a fost impozitul pe magazii, pe solarii. Asta îi deranja pe ei cel mai mult. E acolo în guvern un partid care trebuie să apere şi sărmanii, trebuie să apere şi ţăranul român, sau trebuia. Acest partid se cheamă Partidul Social Democrat, care în fiecare zi este gata să renunţe la impozitul pentru multinaţionale, că a deranjat prea mult, şi partidul care nu recunoaşte ceea ce a votat acum două săptămâni în Parlament. Ei cu mâna lor au votat mărirea cu 70% a impozitelor locale şi acest impozit pe solaria. Ei cu mâna lor, la fel cum nu au votat nici o moţiune pe care noi am iniţiat-o”, a spus Simion.

George Simion, singurul candidat la funcția de președinte al AUR

Congresul Naţional al Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR) se desfăşoară duminică după-amiază într-o sală de evenimente din apropierea municipiului Alba Iulia. Preşedintele AUR, George Simion, este singurul candidat, pentru un nou mandat, la şefia acestui partid, relatează Agerpres.

El a răspuns şi criticilor că nu are contracandidat la Congres în timpul discursului său.

„Sunt unii care spun că, uite, Simion nu are contracandidat şi nu este democrat partidul AUR. Chiar cred că suntem cel mai democratic partid şi am avut funcţiile de conducere precum preşedintele CNC-ului şi vicepreşedinţii votaţi de întreg partidul. Dacă au unii vreo teamă sau vreo îngrijorare, le spun că nu mi-era teamă de nici o concurenţă şi nici nu anulam alegerile, cum au făcut ei”, a spus el.

În deschiderea lucrărilor congresului, preşedintele CNC al AUR, Petrişor Peiu, a invitat pe scenă doi preoţi să binecuvânteze evenimentul.



Biroul Naţional de Conducere al AUR a decis convocarea Congresului Naţional al partidului pe 30 noiembrie, la Alba Iulia.



În urma procesului intern de vot desfăşurat în perioada 24 - 27 noiembrie, prin intermediul platformei electronice a partidului, Petrişor Peiu a fost ales preşedinte al Consiliului Naţional de Conducere (CNC) al AUR, iar ca vicepreşedinţi Adrian Axinia, Răzvan Biro, Ramona Bruynseels, Mihai Enache, Andrei Guşă, Ramona Lovin, Mugur Mihăescu, Dumitrina Mitrea, Sorin Muncaciu, Valeriu Munteanu, Gianina Şerban, Dan Tanasă, Georgiana Teodorescu şi Nicolae Vlahu.



AUR a fost lansată în 2019, de Ziua Naţională, la Alba Iulia, fiind iniţiată de mişcarea politică „România Mare în Europa”, constituită în urma campaniei de la alegerile europarlamentare a lui George Simion.