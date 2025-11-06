Daniel Băluţă anunţă extinderea magistralei M4 a metroului spre zona de sud a Capitalei: "O investiţie de aproape 17 miliarde de lei"

Daniel Băluţă, primarul Sectorului 4 al Capitalei. Sursa foto: Agerpres

Primarul Sectorului 4 al Bucureştiului, Daniel Băluţă, a anunţat extinderea magistralei M4 a metroului spre zona de sud oraşului. Conform declaraţiilor sale, aceasta este o investiţie de aproape 17 miliarde de lei şi, totodată, a dezvăluit care sunt noile staţii care urmează să fie construite. Edilul, care este unul dintre candidaţii la Primăria Capitalei, a mai precizat că reţeaua de metrou este deosebit de importantă pentru evoluţia oraşului, dar şi pentru reducerea traficului şi combaterea poluării.

Potrivit anunţului făcut de edilul Sectorului 4 al Bucureştiului, magistrala M4 va avea alte 14 stații între Gara de Nord și Gara Progresul. "Va fi o magistrală care va conecta la propriu orașul. Și nu ne oprim aici, ne propunem să facem mai mult pentru Capitală", a scris Daniel Băluţă la descrierea mesajului-video înregistrat şi postat pe Facebook.

"Sunt bucuros să vedeţi că Magistrala M4 nu este o promisiune. Este o realitate! Acesta este contractul de finanţare pe care îl avem. Este o investiţie în valoare de 17 miliarde de lei, aproximativ. De la liceu foloseam metroul încă. N-aş fi crezut vreodată că ajung să pun o cartelă de metrou aici, pe Şoseaua Berceni. Când mă uit aici, văd că magistrala M2 mai are încă o staţie: Tudor Arghezi, dar, în mod evident, nu ne-am oprit aici! De foarte mult timp, lucrăm nu doar pentru oamenii din Sectorul 4, lucrăm pentru toţi bucureştenii", a spus primarul Sectorului 4 al Capitalei pe filmarea de mai jos.

Ulterior, edilul Sectorului 4 al Capitalei a mai adăugat: "În lucru, avem extinderea acestei magistrale de metrou cu încă trei staţii – până în comuna Berceni".

Daniel Băluţă: Bucureştiul mai are nevoie de şi de magistrala M5, şi de magistrala M7

"Şi mie îmi place să merg cu bicicleta, şi mie îmi place să merg cu trotineta, este foarte funny. Dar, când vorbim despre o metropolă, când vorbim despre mobilitate urbană, vă daţi seama că asta este o glumă. Bucureştiul mai are nevoie de şi de magistrala M5, şi de magistrala M7.

Reţeaua aceasta de metrou este determinantă pentru evoluţia oraşului nostru, pentru reducerea traficului şi combaterea poluării", a mai precizat primarul Sectorului 4 în clipul de mai sus.

Daniel Băluţă a afirmat că metroul trebuie să treacă la Primăria Capitalei.

"Avem nevoie de peroane curate, de toalete curate. Avem nevoie de tuneluri curate. Toate lucrurile acestea trebuie să ajungă un standard de normalitate în fiecare dintre staţiile de metrou din capitala României. Metroul trebuie să treacă la Primăria Capitalei.

Toată activitatea mea ca primar s-a derulat în această modalitate: centrată pe fapte şi mai puţin pe vorbe. Mă interesează mai mult rezultatul, mă interesează mai mult ceea ce livrez oamenilor decât să povestesc, decât să promit şi să pierd timpul inutil", şi-a încheiat Daniel Băluţă declaraţiile.