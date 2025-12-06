Alegeri Primăria București 2025, LIVE TEXT. Bucureștenii își votează duminică primarul, după ce Nicușor Dan a fost ales Președinte

Agenția BTA a primit aprobare să asiste la numărarea voturilor în BucureștiPublicat acum 20 minute
Două asociații, o fundație și o agenție de presă străină au primit acreditări de observatori la alegerile pentru Primăria Capitalei, scrie Agerpres.
Biroul Electoral de Circumscripție Nr. 42 - Municipiul București a acreditat ca observatori interni la scrutinul de duminică Asociația Funky Citizens, Asociația Expert Forum și Fundația Pentru o Românie Modernă.
Din partea presei străine au fost acreditați reprezentanții Bulgarian News Agency, (BTA), agenția națională de știri din țara vecină.
Acreditările emise de Biroul Electoral de Circumscripție Nr. 42 sunt valabile, în original sau în copie, la toate secțiile de votare de pe raza municipiului București
Aceste documente permit accesul şi staționarea titularului în locurile publice din zona de votare şi în localul de vot.
De asemenea, observatorii acreditați au dreptul să asiste la operațiunile electorale, inclusiv la numărarea voturilor şi la întocmirea proceselor-verbale.
Lista candidaților la alegerile pentru Primăria București 202505 Dec
Aproape 1.800.000 de bucureşteni cu drept de vot sunt aşteptaţi pe 7 decembrie la urne pentru a-l alege pe cel care va conduce Primăria Capitalei până în anul 2028, într-un scrutin electoral inedit: alegeri locale parțiale pentru funcția de primar general.
Alegerile vin în urma demisiei lui Nicușor Dan, ales președinte al țării în mai 2025, lăsând fotoliul de primar vacant. Mandatul noului ales va fi unul de tranziție, până la alegerile generale din 2028, dar miza este uriașă: controlul asupra unui buget imens, infrastructura urbană și viitorul unei metropole sufocate de probleme precum traficul ori poluarea.
Campania electorală, începută pe 22 noiembrie și încheiată pe 6 decembrie la ora 7:00, a fost una scurtă, dar intensă, dominată de discuții aprinse pe rețelele sociale.
Biroul Electoral al Municipiului București (BEM) a validat 17 candidați, iar ordinea pe buletinele de vot a fost stabilită prin tragere la sorți pe 24 noiembrie. După tipărirea buletinelor, doi candidați și-au anunțat retragerea din cursă.
Iată lista candidaților și ordinea de pe buletinul de vot:
- Poziția 1 - Cătălin Drulă - Uniunea Salvați România
- Poziția 2 - Daniel Băluță - Partidul Social Democrat
- Poziția 3 - George-Valentin Burcea - Partidul Oamenilor Tineri
- Poziția 4 - Ciprian Ciucu - Partidul Național Liberal
- Poziția 5 - Ana-Maria Ciceală - Sănătate Educație Natură Sustenabilitate
- Poziția 6 - Liviu-Gheorghe Floarea - Partidul Național Țărănesc Maniu Mihalache
- Poziția 7 - Gheorghe Macovei - Partidul România Mare
- Poziția 8 - Oana Crețu - Partidul Social Democrat Unit
- Poziția 9 - Mihai-Ioan Lasca - Patrioții Poporului Român
- Poziția 10 - Rareș Lazăr - Partidul România în Acțiune
- Poziția 11 - Anca-Nicoleta Alexandrescu - Alianța electorală 'Dreptate pentru București'
- Poziția 12 - Dănuț-Angelo Trifu - candidat independent
- Poziția 13 - Eugen-Orlando Teodorovici - candidat independent (retras din cursă)
- Poziția 14 - Gheorghe Nețoiu - candidat independent
- Poziția 15 - Vlad-Dan Gheorghe - candidat independent (retras din cursă)
- Poziția 16 - Angela Negrotă - candidat independent
- Poziția 17 - Constantin-Titian Filip - candidat independent.
Cum poți afla la ce secție de votare ești arondat05 Dec
Pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie 2025, când bucureștenii votează pentru primarul general al Capitalei, secția de votare este strict cea arondată domiciliului tău (sau reședinței, dacă ai viză de flotant de minim 6 luni).
Cel mai simplu mod de a afla secția este: intră pe www.registrulelectoral.ro (secțiunea „Află secția de votare”). Introdu CNP-ul, numele de familie, completează captcha-ul și selectează „Alegeri locale parțiale 07.12.2025”. Vei vedea imediat adresa exactă a secției și sectorul.
Acte necesare pentru a vota la alegerile pentru Primăria București 202505 Dec
La secția de votare, bucureștenii își pot alege candidatul favorit în baza unui act de identitate valabil în ziua votării. Documentele acceptate sunt următoarele:
- cartea de identitate,
- cartea electronică de identitate,
- cartea de identitate provizorie,
- buletinul de identitate,
- paşaportul diplomatic,
- paşaportul diplomatic electronic,
- paşaportul de serviciu,
- paşaportul de serviciu electronic,
- carnetul de serviciu militar (în cazul elevilor din şcolile militare).
Cetățenii Uniunii Europene cu domiciliul sau reședința în România își pot exercita dreptul de vot la alegerile locale în aceleași condiții ca cetățenii români, cu respectarea obligațiilor legale de înregistrare și de prezentare a documentelor prevăzute de lege. Aceștia prezintă biroului electoral al secţiei de votare documentul de identitate, împreună cu documentul care atestă adresa din România sau certificatul de înregistrare ori cartea de rezidență permanentă, după caz.
Programul secțiilor de votare în București05 Dec
Procesul de vot la alegerile pentru Primăria București 2025 va începe pe 7 decembrie, la ora 7:00 dimineața. Secțiile de votare se vor închide la ora 21:00, oră după care nu mai este permis accesul alegătorilor în secția de votare.
În cazul în care la ora 21:00 în interiorul unei secții mai sunt persoane care așteaptă să voteze, procesul de vot se poate prelungi până când ultima persoană își va exercita dreptul.
După încheierea procesului de vot se trece la numărarea buletinelor.