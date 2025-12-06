Alegeri Primăria București 2025, LIVE TEXT. Bucureștenii își votează duminică primarul, după ce Nicușor Dan a fost ales Președinte

Publicat acum 20 minute

Două asociații, o fundație și o agenție de presă străină au primit acreditări de observatori la alegerile pentru Primăria Capitalei, scrie Agerpres.

Biroul Electoral de Circumscripție Nr. 42 - Municipiul București a acreditat ca observatori interni la scrutinul de duminică Asociația Funky Citizens, Asociația Expert Forum și Fundația Pentru o Românie Modernă.

Din partea presei străine au fost acreditați reprezentanții Bulgarian News Agency, (BTA), agenția națională de știri din țara vecină.

Acreditările emise de Biroul Electoral de Circumscripție Nr. 42 sunt valabile, în original sau în copie, la toate secțiile de votare de pe raza municipiului București

Aceste documente permit accesul şi staționarea titularului în locurile publice din zona de votare şi în localul de vot.

De asemenea, observatorii acreditați au dreptul să asiste la operațiunile electorale, inclusiv la numărarea voturilor şi la întocmirea proceselor-verbale.