Și Ilie Bolojan, după Nicușor Dan, face apel la bucureșteni să iasă la vot. Prezența la urne este foarte scăzută

Premierul Ilie Bolojan i-a îndemnat, duminică, pe bucureșteni să meargă la secțiile de votare și să își exercite opțiunea pentru primarul Capitalei cu un vot „rațional” și „înțelept”. Prim-ministrul nu are buletin de București, așadar nu a votat la acest scrutin. Ilie Bolojan este însă președintele PNL, partid care îl are candidat în această cursă electorală pe Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 și un apropiat al premierului.

Ilie Bolojan le-a atras atenția bucureștenilor că mai sunt cinci ore în care pot vota în alegerile pentru Primăria Capitalei.

„Încă 5 ore de vot. Îi îndemn pe bucureșteni și pe cetățenii din celelalte localități unde azi sunt alegeri parțiale să vină la vot și să voteze.

Votați oameni pricepuți și corecți, votați buni administratori pentru localitățile dumneavoastră. Dați un vot rațional, un vot înțelept!

Haideți la vot, fiindcă țara se schimbă în bine, cu fiecare localitate și cu fiecare primar care muncește cum trebuie pentru comunitatea lui”, a scris Ilie Bolojan pe Facebook.