Și Ilie Bolojan, după Nicușor Dan, face apel la bucureșteni să iasă la vot. Prezența la urne este foarte scăzută

Premierul Ilie Bolojan i-a îndemnat, duminică, pe bucureșteni să meargă la secțiile de votare și să își exercite opțiunea pentru primarul Capitalei cu un vot „rațional” și „înțelept”. Prim-ministrul nu are buletin de București, așadar nu a votat la acest scrutin. Ilie Bolojan este însă președintele PNL, partid care îl are candidat în această cursă electorală pe Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 și un apropiat al premierului.
Ilie Bolojan le-a atras atenția bucureștenilor că mai sunt cinci ore în care pot vota în alegerile pentru Primăria Capitalei.
„Încă 5 ore de vot. Îi îndemn pe bucureșteni și pe cetățenii din celelalte localități unde azi sunt alegeri parțiale să vină la vot și să voteze.
Votați oameni pricepuți și corecți, votați buni administratori pentru localitățile dumneavoastră. Dați un vot rațional, un vot înțelept!
Haideți la vot, fiindcă țara se schimbă în bine, cu fiecare localitate și cu fiecare primar care muncește cum trebuie pentru comunitatea lui”, a scris Ilie Bolojan pe Facebook.
Anterior premierului Ilie Bolojan și președintele Nicușor Dan i-a chemat pe bucureșteni la vot. „E important ca primarul să fie ales cu un număr cât mai mare de voturi pentru a fi legitim în deciziile pe care le ia”, a scris șeful statului și fostul primar general al Capitalei.
Prezența la urne este foarte scăzută. Au ieșit semnificativ mai puțini bucureșteni la vot până la această oră decât la scrutinul din 2024, când a fost reales Nicușor Dan. Prezența la vot este mai scăzută chiar ca în timpul alegerilor organizate în pandemie.
Alegerile de duminică din București ar putea influența și viitorul Coaliției de guvernare. Analistul politic Radu Turcescu a afirmat, la Antena 3 CNN, că rezultatul scrutinului ar putea duce chiar la schimbarea premierului Ilie Bolojan. „Aceste alegeri cred că sunt cel mai mare studiu sociolog care poate fi făcut azi cu privire la cum stă Coaliţia. Acesta alegeri ori vor aduna şi mai mult Coaliţia, ori o vor destrăma”, a spus Turcescu.
Președintele Nicușor Dan a declarat, după ce a votat, că acest scrutin este important, dă tonul pentru politica națională, dar a subliniat că este „absolut convins” că Coaliția PSD-PNL-USR-UDMR va funcționa în continuare.