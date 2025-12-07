Nicuşor Dan face apel la bucureşteni să iasă la vot: "E important ca primarul să fie ales cu un număr cât mai mare de voturi"

Preşedintele României, Nicuşor Dan, le-a transmis, duminică, bucureştenilor că "e important ca primarul să fie ales cu un număr cât mai mare de voturi pentru a fi legitim în deciziile pe care le ia". Îndemnul liderului de la Cotroceni vine în contextul în care Bucureştiul se îndreaptă spre un record negativ privind prezența la vot.

"Dragi bucureșteni, vă invit să mergeți la vot indiferent de opțiunile pe care le aveți. Este un proces democratic și e important ca primarul să fie ales cu un număr cât mai mare de voturi pentru a fi legitim în deciziile pe care le ia.

Cunosc foarte bine Bucureștiul și am votat pentru cineva de care să fiu sigur că nu se apropie de zona de corupție și în special de mafia imobiliară, care este extrem de tentantă la Primăria Capitalei", a postat Nicuşor Dan pe Facebook.

La ora 14.00, după 7 ore de la deschiderea secțiilor de votare, prezența la vot în București era de 16,47%, potrivit datelor actualizate în timp real de AEP. Pe listele permanente şi complementare sunt înscrişi 1.803.728 de alegători în Bucureşti. La precedentele alegeri locale, din 9 iunie 2024, prezenţa în Bucureşti la ora 14:00 a fost de 19,46%.

Preşedintele Nicuşor Dan a votat duminică pentru primarul Capitalei. El a spus că a votat „pentru o Românie în Occident, pentru aceste valori care cred eu că ne definesc” şi a adăugat că nu a mai votat „de mult” pentru altcineva în afară de el.

„Vreau să-i invit pe bucureșteni să iasă la vot indiferent de opțiunile pe care le au. E un proces democratic, e important ca primarul care va fi ales să aibă în spate un număr cât mai mare de voturi pentru a avea legitimitate în deciziile pe care le ia.

Eu personal, ca de fiecare dată, am votat pentru o Românie în Occident, pentru aceste valori care cred eu că ne definesc și pentru că e un oraș pe care îl cunosc de foarte mult timp și pentru care am militat foarte mult timp, cunoscând tentațiile care sunt la Primăria Capitalei am votat pentru cineva de care să fiu sigur că nu se apropie de zona de corupție și în special de zona de mafie imobiliară care este extrem, extrem de tentantă la Primăria Capitalei”, a spus Nicușor Dan, duminică dimineață.