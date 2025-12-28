Veche de peste 900 de ani, Tapiseria de la Bayeux va fi asigurată pentru 800 de milioane de lire sterline înainte să fie expusă în UK

O scenă din Tapiseria de la Bayeux, care înfățișează invazia normandă din 1066. Sursa foto: Getty Images

Veche de aproape 1.000 de ani, Tapiseria de la Bayeux va fi asigurată pentru suma de 800 de milioane de lire sterline înainte să plece din Franţa ca să fie expusă în UK, a relatat publicaţia The Independent. Renumitul artefact va fi expus în British Museum în cursul anului viitor. Tapiseria de la Bayeux înfățișează bătălia din 1066 în urma căreia William Cuceritorul a preluat tronul Angliei de la Harold Godwinson și a devenit primul rege normand al Angliei.

Potrivit sursei citate, trezoreria britanică urmează să asigure Tapiseria de la Bayeux împotriva deteriorării pentru o sumă estimată la 800 de milioane de lire sterline (aproximativ 917 milioane de euro), pe durata împrumutului acesteia către British Museum, aflat în Londra.

Asigurarea susținută de Guvern va proteja broderia lungă de 70 de metri, care înfățișează invazia normandă din 1066 și Bătălia de la Hastings, împotriva deteriorării sau pierderii pe durata transferului din Franța și pe tot parcursul expunerii sale în Regatul Unit.

Transportul capodoperei, precum și perioada în care va fi depozitat și expus, vor fi acoperite prin Schema Guvernamentală de Indemnizare (Government Indemnity Scheme – GIS). Asigurarea acoperă situații precum pierderea sau deteriorarea.

"Schema de indemnizare guvernamentală este un program de lungă durată care permite muzeelor și galeriilor să împrumute opere de mare valoare pentru expoziții majore, crescând numărul de vizitatori și oferind beneficii publice", a declarat un purtător de cuvânt de la Trezoreria Regală (HM Treasury).

Tapiseria de la Bayeux va fi expusă în Galeria de Expoziții Sainsbury a British Museum din septembrie 2026 până în iulie 2027, în timp ce actuala sa locație, Muzeul din Bayeux, va fi supusă unor lucrări de renovare.

Cuprinzând 58 de scene, 626 de personaje și 202 cai, renumitul artefact ilustrează o perioadă disputată din relațiile anglo-franceze, când William Cuceritorul a preluat tronul Angliei de la Harold Godwinson, devenind primul rege normand al Angliei.

Pentru Tapiseria de la Bayeux, oficialii de la British Museum vor împrumuta Franței mai multe obiecte, inclusiv artefacte anglo-saxone din secolul al VII-lea descoperite la situl funerar Sutton Hoo din Suffolk și piesele de șah Lewis din secolul al XII-lea.