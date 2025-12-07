Ar putea duce alegerile pentru Primăria Bucureşti la schimbarea premierului? Consultant: Cel mai mare test pentru Coaliție

legerile de duminică, 7 decembrie, pentru Primăria Capitalei ar putea influenţa şi soarta Coaliţiei de guvernare. Foto: Guvernul României

Alegerile de duminică, 7 decembrie, pentru Primăria Capitalei ar putea influenţa şi soarta Coaliţiei de guvernare, conform consultantului politic Radu Turcescu. Acesta a afirmat, în direct la Antena 3 CNN, că rezultatul scrutinului pentru Primăria Bucureşti ar putea duce chiar la schimbarea premierului Ilie Bolojan şi a prezentat scenariul în care s-ar întâmpla asta.

"Aceste alegeri cred că sunt cel mai mare studiu sociolog care poate fi făcut azi cu privire la cum stă Coaliţia. Acesta alegeri ori vor aduna şi mai mult Coaliţia, ori o vor destrăma. În interiorul Coaliţiei, există conflictele pe care le-am văzut şi până în aceste alegeri", a afirmat Radu Turcescu.

Întrebat dacă rezultatul alegerilor de la Bucureşti ar putea duce la schimbarea premierului, consultantul politic a răspuns:

"Da. Dacă va fi acel scenariu, că un anumit partid pune presiune pe Coaliţie şi va înainte o moţiune de cenzură, iar dacă va câştiga candidatul acelui partid, sunt toate şansele să ne aşteptăm la o astfel de situaţie şi la un astfel de scenariu. Dacă va câştiga candidatul celuilalt partid din Coaliţie, atunci va mai rezista Coaliţia. Dar rămâne de văzut. Şi în interiorul acelui partid există scindări şi discuţii".

Lista candidaților și ordinea de pe buletinul de vot

Poziția 1 - Cătălin Drulă - Uniunea Salvați România

Poziția 2 - Daniel Băluță - Partidul Social Democrat

Poziția 3 - George-Valentin Burcea - Partidul Oamenilor Tineri

Poziția 4 - Ciprian Ciucu - Partidul Național Liberal

Poziția 5 - Ana-Maria Ciceală - Sănătate Educație Natură Sustenabilitate

Poziția 6 - Liviu-Gheorghe Floarea - Partidul Național Țărănesc Maniu Mihalache

Poziția 7 - Gheorghe Macovei - Partidul România Mare

Poziția 8 - Oana Crețu - Partidul Social Democrat Unit

Poziția 9 - Mihai-Ioan Lasca - Patrioții Poporului Român

Poziția 10 - Rareș Lazăr - Partidul România în Acțiune

Poziția 11 - Anca-Nicoleta Alexandrescu - Alianța electorală 'Dreptate pentru București'

Poziția 12 - Dănuț-Angelo Trifu - candidat independent

Poziția 13 - Eugen-Orlando Teodorovici - candidat independent (retras din cursă)

Poziția 14 - Gheorghe Nețoiu - candidat independent

Poziția 15 - Vlad-Dan Gheorghe - candidat independent (retras din cursă)

Poziția 16 - Angela Negrotă - candidat independent

Poziția 17 - Constantin-Titian Filip - candidat independent