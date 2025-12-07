Antena 3 CNN Politică Care a fost prezenţa la ultimele alegeri din București şi ce scor au obţinut candidații. Nicușor Dan, ales atunci cu 352.000 de voturi

Care a fost prezenţa la ultimele alegeri din București şi ce scor au obtinut candidații. FOTO: Getty Images

Bucureştenii votează duminică, 7 decembrie, pentru alegerea noului primar al Capitalei, după ce Nicuşor Dan a plecat la Palatul Cotroceni. Ultimele alegeri pentru Primăria Bucureşti au avut loc în iunie 2024, când actualul preşedinte al României a câştigat un nou mandat, la o distanţă clară faţă de ceilalţi contracandidaţi, cu 47,94% din voturile exprimate, faţă de 22,17% cât a înregistrat Gabriela Firea (locul 2), şi 15,14%, cât a avut Cristian Popescu Piedone (locul 3). Potrivit BEC, în Bucureşti au votat atunci 41,31% dintre alegători.

Astfel, în iunie 2024, Nicuşor Dan câştiga al doilea mandat pentru Primăria Copitalei, după ce a fost votat de 352.000 de oameni. El îşi păstra postul de primar general al Bucureştiului la o distanţă considerabil mai mare comparativ cu ceilalţi candidaţi care au intrat atunci în cursă.

Cum a arătat clasamentul, în 2024, la Primăria Capitalei

  • Nicuşor Dan (independent, susţinut de ADU) - 47,94%
  • Gabriela Firea (PSD) - 22,17% 
  • Cristian Popescu Piedone (PUSL) - 15,14% 
  • Sebastian Burduja (PNL) - 7,79 
  • Mihai Enache (AUR) - 3,01% 
  • Diana Şoşoacă (S.O.S. România) - 2,51%
  • Alexandru Pânişoară (PER) - 0,52% 
  • Constantin-Titian Filip (independent) - 0,45%
  • Dorin Iacob (Alternativa Dreaptă) - 0,43% 

În 2024, numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale, care s-au prezentat la urne, a fost de 747.413 persoane, gradul de participare la fiind de 41,31%. Numărul total al voturilor valabil exprimate a fost de 735.761, reprezentând 98,44% din numărul celor care s-au prezentat la urne.

