Avertizare imediată cu cod roșu de vijelii emisă de ANM. LISTA zonelor afectate

<1 minut de citit Publicat la 08:57 28 Dec 2025 Modificat la 09:08 28 Dec 2025

Avertizare imediată cu cod roșu de vijelii emisă de ANM Foto: Profimedia Images

ANM a emis duminică dimineață o avertizare de tip nowcasting, cu cod roșu de vijelii, valabilă între orele 8:53 - 10:00.

Avertizarea este valabilă pentru:

-Județul Caraş-Severin, zona de munte de peste 1800 m;

- Județul Hunedoara, zona de munte de peste 1800 m;

Se vor semnala intensificări puternice ale vântului cu viteze la rafală de 120-140 km/h.

Coduri portocaliu și galben de ninsori, viscol, vânt și polei în vigoare

Administrația Națională de Meteorologie a actualizat, sâmbătă, avertizările de vreme rea. Potrivit specialiștilor, până luni seară, majoritatea țării se află sub atenționări de vânt puternic, ninsori, polei și viscol. Au fost emise și un cod galben de vânt puternic și zăpadă viscolită la munte. Duminică intră în vigoare și un cod portocaliu de viscol în 20 de județe.