Jair Bolsonaro a fost scos din nou din închisoare ca să fie operat pentru sughiț cronic

1 minut de citit Publicat la 08:49 28 Dec 2025 Modificat la 08:55 28 Dec 2025

Fostul preşedinte brazilian Jair Bolsonaro execută o pedeapsă de 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat FOTO: Getty Images

Fostul preşedinte brazilian Jair Bolsonaro, care execută o pedeapsă de 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat, a fost supus sâmbătă unei intervenţii medicale pentru a trata crizele de sughiţ de care suferă de luni de zile, au anunţat medicii săi, notează AFP citată de Agerpres.

Miercuri, fostul lider în vârstă de 70 de ani a părăsit închisoarea pentru prima dată de la încarcerarea sa la sfârşitul lunii noiembrie pentru a fi supus unei intervenţii chirurgicale pentru o hernie inghinală la Spitalul DF Star din Brasilia, unde este internat în continuare.

Operaţia a decurs fără probleme joi, iar medicii au continuat sâmbătă cu o altă procedură medicală pentru a trata sughiţul recurent.

Pe partea dreaptă a nervului frenic, care controlează diafragma, a fost efectuat un bloc anestezic, printr-o injecţie cu un analgezic, a declarat presei medicul Mateus Saldanha.

"Totul a decurs bine", a anunţat medicul, precizând că partea stângă a nervului va fi tratată luni.

Procedura a durat o oră. "Nu este o operaţie chirurgicală (...) nu implică nicio incizie", a subliniat medicul Claudio Birolini.

Potrivit lui Michelle Bolsonaro, fostul preşedinte de extremă dreapta (2019-2022) suferă de sughiţuri zilnice de nouă luni.

Medicii spun că aceasta este o consecinţă a loviturii de cuţit în abdomen pe care a primit-o în timpul unui miting electoral din 2018. Această rană a necesitat mai multe intervenţii chirurgicale majore.

Aflat în arest la domiciliu între august şi noiembrie, Bolsonaro a fost închis pe 22 noiembrie pentru tentativă de a-şi deteriora brăţara electronică de monitorizare cu un ciocan de lipit.

În septembrie, Curtea Supremă l-a găsit vinovat de conspiraţie pentru a rămâne la putere după ce a pierdut alegerile din 2022 în faţa candidatului de stânga Luiz Inácio Lula da Silva.

Complotul a eşuat din cauza lipsei de sprijin din partea responsabililor militari de rang înalt, potrivit justiţiei. Fostul căpitan de armată susţine că este nevinovat şi spune că este "persecutat".

Odată externat din spital, se va întoarce în clădirea poliţiei federale din Brasília, unde îşi efectuează pedeapsa într-o cameră mică dotată cu minibar, aer condiţionat şi televizor.