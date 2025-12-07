Cât de mare e miza alegerilor pentru Primăria București și de ce e importantă prezența mare la vot. "Atenție cine ajunge pe locul 2"

Cât de mare e miza alegerilor pentru Primăria București și de ce e importantă prezența mare la vot.FOTO: INQUAM PHOTOS - George Călin

Analistul politic Radu Delicote a făcut, duminică, o radiografie a consecințelor pe care rezultatul alegerilor pentru Primăria București îl va avea asupra viitorului politic al fiecărui partid. În opinia sa, aceste alegeri au o miză importantă deoarece o prezență mică la vot, sub 35%, ar însemna că viitorul primar nu ar avea legitimitate morală în fața bucureștenilor și ar avea o relație dificilă cu Consiliul General. Totodată, analistul a atras atenția că persoana care va ieși pe locul doi va începe încă de mâine să își facă campanie pentru alegerile viitoare.

"Pentru PSD, în funcție de rezultat, s-ar putea să vedem cum se schimbă acest raport de forțe în coaliție, cel puțin Sorin Grindeanu, pentru o perioadă relativ medie de timp, să încerce să dea agenda cu anumite subiecte.

Dacă o să câștige cadidatul PNL-ului, o să vedem inclusiv o mai puternică poziționare a premierului în interiorul partidului.

Dacă o să câștige candidatul USR-ului, s-ar putea să vedem inclusiv o negociere mai prezentă a partidului în coaliția de guvernare, inclusiv anumite portofolii, separat de protocolul care există.

Dacă va câștiga candidata susținută de către AUR, astăzi s-ar putea chiar să vedem o relansare a discuției despre alegerile primarilor în două tururi, dar în acel caz vom discuta foarte serios, dacă se va rupe sau nu Coaliția.

va fi deci 100% nu va mai fi un scenariu de 50 de, poate fie se va suda foarte bine coaliția după victoria candidate susținută de către AUR, fie se va rupe coaliția.

Aceste alegeri au o miză mult mai importantă. Separat de discuțiile de protocol politic pe care le tot punem în scenă, de cum va lucra viitorul primar cu Consiliul General, pentru că pe o prezență mică la vot, și o prezență mică la vot la nivel de București nu înseamnă 10-20% înseamnă de la 35% în jos... s-ar putea chiar să nu trecem de acest prag.

Deci, cu o prezență mai mică la vot, viitorul primar nu va avea o legitimitate morală în fața bucureștenilor. Și atunci va trebui să aibă repede câteva povești de succes bifate în foarte scurt timp. Ce înseamnă asta? Înseamnă să poată să lucreze cu un Consiliu General, care deja are interesele sale. Și atunci va avea un mandat foarte dificil.

Aș vrea să ne uităm foarte serios și la cine ajunge pe locul doi, pentru că persoana care va ieși pe locul doi la aceste alegeri va avea timp doi ani de zile să-și construiască din opoziție o viitoare campanie pentru Primăria Bucureștiului și va începe campania de mâine dimineață pentru Primărie", a declarat Delicote..