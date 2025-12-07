Capitala se îndreaptă către un record negativ privind prezența la vot. Sociolog: Sondajele noastre se confirmă, nu au fost surprize

Alegeri Primăria București 2025. Foto: Agerpres

În continuare, prezența la vot pentru alegerea primarului general al Capitalei rămâne una scăzută, iar dacă se va menține așa, clasamentul nu se va schimba prea mult până la ora 21:00, a declarat sociologul Vladimir Ionaș, la Antena 3 CNN. Cu toate acestea, rămâne o cursă deschisă, iar orice vot contează”, spune acesta.

Vladimir Ionaș: Până în acest moment, trendul este cât se poate de clar: sondajele pe care le-am realizat în perioada de campanie și pre-campanie electorală se confirmă. Surprinzătoare e, într-adevăr, prezența extrem de scăzută, mai ales că în ultima săptămână părea că interesul față de aceste alegeri a crescut. Până luni, într-adevăr, era un dezinteres total, îl arătau și sondajele, dar agresivitatea care a depășit oarecum media din ultima săptămână a apărut că a crescut interesul și că vom avea o prezență cel puțin la nivelul celei de anul trecut. Iată că lucrul acesta până la ora aceasta nu se confirmă. Suntem în continuare la o medie de 3-4 procente sub prezența de anul trecut și probabil, ținând cont de cum este vremea, de faptul că se întunecă foarte devreme, este posibil să avem un nou record negativ în ceea ce privește prezența.

Jurnalist: Dacă se menține prezența așa scăzută până la finalul zilei, înseamnă că vom rămâne cu acest clasament?

Vladimir Ionaș: Este foarte posibil, da, nu pare că au loc schimbări extraordinare. Totuși, ținând cont că este o prezență scăzută, orice vot contează. Un grup de votanți care vine la un moment dat la vot poate schimba ierarhia, dar până acum lucrurile au fost destul de constante, nu au fost surprize extraordinare.

Jurnalist: În primele ore ale dimineții ați avut un candidat pe locul trei și după ora 12:00 candidatul de pe locul patru a avansat pe locul trei și invers?

Vladimir Ionaș: Da, există astfel de schimbări și sunt naturale, pentru că, repet, prezența este foarte mică și e posibil ca într-un interval foarte scurt, de la oră la oră, în funcție de profilul celor care ies la vot în acel interval, să aibă loc astfel de schimbări, se întâmplă. Nu e o surpriză. Chiar dimineață vorbeam cu toți colegii mei și ne gândeam că ținând cont de cum arată intenția de vot astăzi și evoluția prezenței, vom avea tot felul de schimbări de clasament pe tot parcursul zilei și lucrul ăsta se vede, este real.

Jurnalist: Cât de mult contează și dezvăluirile care au fost făcute pe parcursul acestei săptămâni în ceea ce privește mobilizarea la vot?

Vladimir Ionaș: Contează foarte mult, pentru că e clar când ai o prezență atât de mică, ies oamenii care în primul rând te susțin cu adevărat, care fac parte din nucleul tău dur, acel electorat care este cel mai stabil. Nu a fost, din punctul meu de vedere, în ultima săptămână de campanie nu s-a reușit, chiar dacă s-a încercat de foarte multe ori crearea unei emoții care să aducă la vot oameni care votează strict emoțional și nu rațional.

Jurnalist: Mai există vreo șansă ca acest candidat de pe locul patru să avanseze, odată cu trecerea orelor?

Vladimir Ionaș: Cu siguranță. Din punctul meu de vedere, oricare dintre cei patru candidați care se află pe primele patru poziții pot răsturna ierarhia. Pot da peste cap în momentul de față calculele. 10.000 de voturi pot schimba instant modul în care arată clasamentul în acest moment. Și 10.000 de oameni cu siguranță vor ieși, la fiecare jumătate de oră. Deci se poate întâmpla orice în momentul de față. Este o cursă extrem de deschisă.