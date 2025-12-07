Sociolog, despre primele cifre ale sondajelor: Acea stafie care bântuie România nu se confirmă încă în Bucureşti

Sociologul Marius Pieleanu a desprins trei concluzii după prima măsurare estimativă a alegerilor pentru Primăria Bucureşti. Sursa foto: Agerpres

Sociologul Marius Pieleanu a afirmat, duminică, în direct la Antena 3 CNN, că prima concluzie după o măsurare estimativă a voturilor pentru Primăria Bucureşti este că "acea stafie care bântuie România nu se confirmă încă la Bucureşti. Fiecare înţelege ce vrea". El a adăugat şi că "un candidat de gen feminin se pare că are prioritate absolută în rândul opţiunilor tinerilor".

"E o prezenţă mică la vot, pe care cei de la CURS şi noi, cei de la Avangarde, am anticipat-o cumva. Adică, am contrazis analizele altor institute care au făcut estimări.

Ceea ce se desprinde în urma primei măsurări estimative, repet, pentru că noi nu numărăm voturi, sunt trei concluzii. Prima concluzie este că, aşa cum spuneau Karl Marx şi Friedrich Engels: Deşi o stafie bântuie România, am adaptat cumva, acea stafie care bântuie România nu se confirmă încă la Bucureşti. Fiecare înţelege ce vrea", a spus Pieleanu, care a prezentat şi celelalte două concluzii:

"Doi: Un candidat de gen feminin se pare că are prioritate absolută în rândul opţiunilor tinerilor.

Trei: Este o luptă aprigă între candidaţii de dreapta pentru o poziţionare cât mai aproape de primul loc.

Concluzia concluziilor: Totul se joacă".