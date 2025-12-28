Ucraina a atacat cu drone una dintre cele mai mari rafinării din Rusia. Mai multe explozii au avut loc în orașul Syzran

Drone ucrainene au atacat rafinăria de petrol din orașul rus Syzran. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Armata Ucrainei a atacat cu drone rafinăria de petrol Syzran, aflată în regiunea rusă Samara, în noaptea de sâmbătă spre duminică, a relatat publicaţia The Kyiv Independent. Localnicii au povestit că s-au auzit mai multe explozii în orașul Syzran, iar unii dintre ei au filmat câteva scene din timpul bombardamentului. Rafinăria Syzran este una dintre cele mai mari din sistemul Rosneft, producând 6 milioane de tone anual, inclusiv kerosen pentru aviația rusă.

Bombardamentul din Rusia vine în contextul în care în urmă cu două nopţi, Ucraina a fost atacată masiv cu rachete hipersonice, înainte ca Donald Trump și Volodimir Zelenski să se întâlnească. Liderul de la Kiev merge la preşedintele SUA cu o listă de "linii roşii", dar înainte să ajungă în Florida, el s-a oprit în Canada, unde a discutat cu liderii europeni.

Rafinăria de petrol Syzran a fost atacată de mai multe ori în timpul nopții trecute, a transmis canalul Telegram Exilenova-Plus, citând înregistrări video de la locuitorii locali, potrivit sursei citate. Localnicii au postat pe social media videoclipuri cu maşinile de pompieri care se îndreptau spre rafinărie după explozii.

Atacul ar fi putut lovi instalația ELOU-AVT-5 a Rafinăriei de Petrol Syzran, o instalație principală de procesare a petrolului din cadrul uzinei, conform sursei citate.

De asemenea, se pare că o substație electrică din Syzran a fost vizată peste noapte. Locuitorii au raportat pene de curent în oraș după atacul cu drone, un videoclip pretinzând că arată o lovitură directă asupra substației.

Mai multe explozii s-au auzit în Syzran în timpul nopții, iar apărarea aeriană era activă în zonă, a relatat canalul rusesc Telegram Shot. Ministerul rus al Apărării a raportat ulterior că 12 drone ucrainene au fost doborâte peste noapte deasupra regiunii Samara, au mai scris jurnaliştii de la The Kyiv Independent.

Rafinăria Syzran se află la aproximativ 700 de kilometri de graniță și este deținută de compania Rosneft. Unitatea atacată are o capacitate de producție cuprinsă între 7 și aproximativ 9 milioane de tone de petrol.

Rafinăria a mai fost vizată anterior de atacuri cu drone, în cadrul campaniei ucrainene împotriva infrastructurii petroliere ruse, iar un atac de la începutul lunii decembrie a forțat oprirea activității rafinăriei, potrivit Reuters.

Armata ucraineană a anunțat că atacul împotriva rafinăriei avea scopul reducerii potențialului militar și economic al Rusiei.