Caz șocant la Sibiu: O femeie și-ar fi ucis mama ca să obțină moștenirea familiei. Apoi s-a mutat la Dubai

O femeie și-ar fi ucis mama ca să obțină moștenirea familiei. Foto: Hepta

O femeie de 38 de ani din Sibiu a fost arestată după ce şi-ar fi ucis mama pentru a obține moștenirea. Imediat după, s-a mutat la Dubai. Complice i-ar fi fost o asistentă medicală. Ambele au fost arestate preventiv.

Sâmbătă, magistrații de la Tribunalul Sibiu au decis arestarea preventivă a celor două femei. Vorbim despre fiica bătrânei decedate, în vârstă de 38 de ani, respectiv asistenta medicală care, potrivit surselor noastre, ar lucra la spitalul orășenesc din Cisnădie.

În iunie 2024, asistenta ar fi ajutat-o pe femeia de 38 de ani să-și ucidă mama. Ea a adus de la spital o cantitate mare de sedativ, pe care i l-a pus în ceai, iar ulterior, după ce victima a dormit, asistenta i-ar fi injectat în picior o altă cantitate mare de sedativ, ca să fie sigure că femeia nu se va trezi. Apoi cele două au asfixiat-o.

Ulterior, imediat după decesul victimei, fiica acesteia s-a mutat în Dubai.

Anchetatorii au început să facă cercetările după ce au primit informații potrivit cărora femeia de 38 de ani și-ar fi ucis mama pentru a beneficia de această moștenire.

Au făcut verificări anchetatorii și au reținut-o inițial pe femeia de 38 de ani, pe fiica victimei, imediat ce aceasta s-a întors din Dubai. Sursele noastre spun că venise în România în urmă cu aproximativ o săptămână și jumătate pentru a finaliza tot procesul pentru obținerea acestei moșteniri.

După audierea inițială a ajuns în fața anchetatorilor și asistenta medicală. Cele două au fost puse sub acuzare seara trecută. Au fost reținute și imediat duse în fața instanței cu propunere de arestare preventivă. Judecătorii din Sibiu au decis arestarea, însă cele două pot contesta măsura.