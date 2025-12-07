Ciceală, cu jumătate de oră înainte de închiderea urnelor: „Decizia e la bucureșteni. Nu e niciun eșec”

Candidata SENS pentru funcția de primar general al Capitalei, Ana Ciceală. Foto: Agerpres

Cu doar 30 de minute înainte de închiderea urnelor, candidata la Primăria Capitalei, Ana Ciceală, spune că și-a încheiat campania exact acolo unde a început-o: în stradă, în fața Primăriei București. Înconjurată de voluntari și susținători, Ciceală a vorbit, pentru Antena 3 CNN, despre ultimele luni.

„Mai este o jumătate de oră. Noi simțim multă energie, speranță și încredere. Suntem aici, unde am și început această campanie, în stradă. Suntem în fața Primăriei București și simțim că oamenii lăsați în urmă ai Bucureștiului, cei despre care am vorbit în ultimele cinci luni, pe care i-am ascultat despre costul vieții, chiriile, facturile, ratele la bancă, locurile lipsă de la creșe și grădinițe, cu poluarea”, a declarat Ana Ciceală.

Deși competiția electorală a fost strânsă, Ana Ciceală afirmă că rezultatele ce vor fi anunțate în scurt timp nu reprezintă niciun eșec.

„Nu o să fie sub nicio formă niciun eșec, pentru că temele noastre deja au fost preluate de ceilalți candidați și deja simțim de două săptămâni o victorie, pentru că se discută în spațiul public despre ele”, a adăugat ea.

Ea a descris și provocările acestei campanii: „Cea mai mare provocare într-un fel a fost și vremea. Am stat în stradă cu sute de voluntari, pe caniculă, inundații, a trebuit să strângem semnături, a fost frig și ploaie”.