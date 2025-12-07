Oamenii afectaţi de explozia imobilului din Rahova au votat la liceul aflat la câţiva metri de bloc. "Primarul să ne refacă locuinţele"

Mai mulţi locatari afectaţi de explozia imobilului din Rahova au votat deja la Liceul Dimitrie Bolintineanu, aflat la câţiva metri de blocul distrus. Oamenii şi-au refăcut actele, pentru că, la momentul producerii tragediei, şi-au părăsit locuinţele în grabă, doar cu hainele de pe ei. "De la viitorul primar ne dorim să ne reconstruiască locuinţele", au spus locatarii, după ce au votat pentru Primăria Bucureşti.

În acest moment, oamenii locuiesc cu chirie în alte apartamente, din diferite zone ale Capitalei.

"Am votat, avem buletine, avem acte. Dar am nevoie de apartament. Prima dată, vrem să ne dea voie să ne luăm din case ce avem de valoare, apoi, de la viitorul primar, ne dorim să ne reconstruiască blocul", a spus o femeie afectată de explozie.

"Avem speranţă de la noul primar care va fi ales să facă şi cu noi ceva, că în ţara asta sunt numai promisiuni... Doar promit", a afirmat un bărbat.

"Suntem împrăştiaţi peste tot în Bucureşti, toţi avem chirie. Deocamdată, să vedem până când avem chiria. Sperăm ca noul primar să continue ce a început primarul interimar. Avem credinţă, speranţă...", a declarat şi administratoarea blocului afectat în Rahova.

Revolta oamenilor din blocul explodat în Rahova

Locatarii blocului care a explodat în Rahova au spus, în studioul Antenei 3 CNN, că nu mai au nicio speranţă și că au fost „abandonați" de autorități. Oamenii au povestit drama prin care trec. Acești au acuzat, la mijlocul lunii noiembrie, că Guvernul nu le-a decontat chiriile. Mai mult, banii care ar fi fost strânşi din donaţii de ONG-uri şi parohii nu au ajuns și la ei.

"Simt că nu au suflet pentru noi, nu îi interesează de noi. Nimeni nu spune nimic, nu ne bagă în seamă", a spus o locatară, la emisiunea Sinteza Zilei.

"Suntem ai nimănui. Nimeni nu ne ajută cu nimic. Stăm, nu putem intra în case. Ne-au dat o chirie pe 1 an, după ce facem? Dacă după o lună de zile ne-au uitat, ce se va întâmpla peste două luni, trei luni? Nu fac nimic pentru noi, absolut nimic", a subliniat administratoarea blocului.

Ministerul Dezvoltării anunţa că sprijină financiar reconstruirea blocului de pe Calea Rahovei din Bucureşti,, fiind iniţiat un proiect care permite modificarea cadrului legislativ pentru finanţarea lucrărilor de demolare şi de realizare a unei construcţii noi. Tot el spunea atunci că noile apartamente construite vor fi date cu chirie chiar foştilor proprietari, provocând astfel indignarea oamenilor.