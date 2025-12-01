„Suntem ai nimănui”. Locatarii blocului din Rahova au rămas fără speranță. Autoritățile le-au făcut promisiuni și atât

După explozia din Rahova de pe 17 octombrie, zeci de blocuri din zonă au fost debranșate de la gaze și așa au fost lăsate. Foto: Agerpres

Familiile din blocul care a explodat în Rahova la mijlocul lunii octombrie nu ştiu nici acum ce se va întâmpla cu ele. Autorităţile au tot făcut promisiuni, dar ei au rămas doar cu vorbele. Şi nu sunt singurii afectaţi. La o lună și jumătate de la explozie, mii de locuitori din jurul blocului distrus nu au gaze naturale. Sunt prea puține firme autorizate responsabile cu branșarea și foarte multe solicitări de reparații.

În urmă cu o lună, oamenii au avut speranţă. Li s-a promis că situaţia lor se va rezolva. Au trecut prin momente de panică atunci când au aflat că vor trebui să îşi plătească din nou apartamentele distruse, odată ce vor fi refăcute. Iar statul le-a spus că se va modifica legea, pentru ca asta să nu se întâmple.

Președinta blocului: Domnul Bolojan a promis acum, pe 24 octombrie parca a dat o declarație, cu hotărârea de guvern ca noi proprietarii să ne păstram dreptul de proprietate. Unde este? În ce lume trăim? În ce stat trăim? Suntem ai nimănui. Nu se poate aşa ceva. Nimeni dintre autorităţi, în afară de domnul Bujduveanu, nu a venit să ia legătura cu noi.

Locatar: Mare lucru... Nu s-a întâmplat nimic, după cum vedeți nu s-a mișcat un pai din acest bloc. Speranța moare ultima.

Primăria este singura care s-a implicat activ în situaţia oamenilor. Le plăteşte chiria pentru a avea unde să locuiască. Unii stau la hotel, alţii au găsit apartamente. Dar nu mai au nimic din bunurile pe care le agonisiseră în casele din blocul care a explodat. Încă nu pot intra acolo să recupereze.

S-a ajuns deja la o a treia comisie care să decidă ce se va întâmpla cu blocul: va fi demolată întreaga scară sau vor fi demolate doar etajele afectate. Doar că lucruruile se mişcă extrem de greu, iar oamenii se tem că, odată cu sărbătorile de iarnă, vor fi amânaţi din nou.

Locatar: Cel puțin să ne spună, ne face casele, ne da banii. Să nu ne lase sa trăim cu chirie, care noi am stat aici 44 de ani.

După explozia din Rahova de pe 17 octombrie, zeci de blocuri din zonă au fost debranșate de la gaze și așa au fost lăsate. Alte blocuri nu au gaz de săptămâni bune, deoarece firmele autorizate care ar trebui să facă rebranșarea sunt depășite de situație din cauza numărului mare de cereri. Ministrul Energiei a declarat recent că ia în calcul să modifice legislația pentru a constrânge cumva companiile autorizate să acționeze mai prompt și cu mai multă implicare.