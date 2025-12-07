Alegeri în Capitală. Ce arată primele date ale sociologilor: „Avem o luptă strânsă”. Pe cine favorizează prezența scăzută la vot

Alegeri Primăria București 2025. Foto: Agerpres

Sociologul Vladimir Ionaș, directorul Curs Avangarde, a declarat pentru Antena 3 CNN că prezența la vot pentru Primăria Capitalei, până la această oră, este una extrem de scăzută, iar primele date arată ce arătau și sondajele de dinainte de această săptămână. Potrivit acestuia, este vorba în continuare despre „o luptă strânsă”.

Vladimir Ionaș: Ceea ce este surprinzător, să spunem într-un mod negativ, este prezența extrem de scăzută. Este foarte important ca cetățenii să iasă să voteze, pentru că până la urmă e singurul mod în care își pot exercita, în procesul acesta democratic, dreptul lor de a decide cine va fi viitorul primar al Capitalei.

Datele sunt așa cum ne așteptam. Nu e nicio surpriză extraordinară pentru primul val, dar, repet, pe fondul unei prezențe extrem de scăzute. Vom vedea pe parcursul zilei dacă lucrurile vor lua vreo turnură care să crească interesul și față de acest proces electoral.

Prezența față de 2024 și 2020 este mult mai scăzută, cu peste 50% mai mică față de cele două procese electorale anterioare din municipiul București. Nu e neapărat o surpriză, pentru că până la începutul acestei săptămâni, interesul manifestat inclusiv în sondajele de opinie referitor la acest proces electoral era extrem, extrem de scăzut. Acum, pe ultima săptămână, probabil din cauza sau datorită modului în care a fost gestionată campania electorală, a unor scandaluri, părea că interesul a crescut. Dar iată că până la această oră, transmisia aceasta este pentru ora 10:00, lucrurile sunt mai degrabă conforme cu ceea ce spuneau oamenii până luni în toate sondajele de opinie.

În continuare avem o luptă strânsă, vom vedea dacă cineva va reuși să se diferențeze până diseară. Dar, repet, prezența este una extrem de importantă, modul în care va arăta ea.

Teoretic, la modul în care au votat românii în ultimul an, an și jumătate, nimic nu e imposibil. Se poate întâmpla orice, poate câștiga cineva care nici nu-i pe buletinul de vot la cum arată lucrurile și cum votează. Pentru mine, surprinzător e că de multe ori rațiunea nu are nicio legătură cu modul în care se votează, se votează foarte mult emoțional.

Anumiți candidați sunt avantajați întotdeauna în funcție de o prezență mai mică sau mai mare. Depinde foarte mult de modul în care se mobilizează fiecare grup electoral, fiecare grup de suporteri a unui candidat sau altuia.

La ultimele alegeri, cele de anul trecut, nu s-a mai păstrat acea experiență pe care o aveam legată de cine votează dimineață, seara și așa mai departe. Oamenii vin și votează în funcție de programul pe care îl au în acea zi.

Citește și: Exit-poll alegeri București 2025. Primele rezultate vor fi anunțate la Antena 3 CNN