Primele rezultate ale cercetării sociologice în ziua alegerilor din Capitală: Cum au votat bucureștenii

Ce au răspuns bucureștenii la urne, la 11:30Publicat acum 7 minute
Ați votat un candidat susținut de un partid sau unul independent?
- Candidat independent — 9%
- Candidat susținut de partide — 76%
- Nu răspund — 15%
Dumneavoastră când ați decis cu cine votați?
- Înainte de campania electorala — 33%
- În timpul campaniei — 38%
- În cabina de vot — 29%
- Nu știu / Nu răspund — 0%
Alegerea de acum pentru primarul general este asemănătoare ideologic cu cea de la alegerile trecute?
- Da, asemănătoare — 59%
- Nu, total opus — 23%
- Nu știu ce înseamnă — 11%
- Nu răspund — 7%
Credeți că Guvernul Bolojan va rezista sau va cădea după aceste alegeri?
- Cred că va rezista — 42%
- Cred că nu va rezista — 45%
- Nu știu — 12%
- Nu răspund — 1%
Ați votat pentru un București condus de un pro-european sau pentru un București condus de un suveranist?
- Pro-european — 76%
- Suveranist — 9%
- Nu știu ce înseamnă — 3%
- Nu răspund — 12%
Ați ales pentru că v-a plăcut candidatul sau ați ales un rău mai mic?
- Mi-a plăcut de candidat — 49%
- Am ales răul mai mic — 47%
- Nu știu / Nu răspund — 4%