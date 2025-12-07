Primele rezultate ale cercetării sociologice în ziua alegerilor din Capitală: Cum au votat bucureștenii

Publicat acum 7 minute

Ați votat un candidat susținut de un partid sau unul independent?

Candidat independent — 9%

Candidat susținut de partide — 76%

Nu răspund — 15%

Dumneavoastră când ați decis cu cine votați?

Înainte de campania electorala — 33%

În timpul campaniei — 38%

În cabina de vot — 29%

Nu știu / Nu răspund — 0%

Alegerea de acum pentru primarul general este asemănătoare ideologic cu cea de la alegerile trecute?

Da, asemănătoare — 59%

Nu, total opus — 23%

Nu știu ce înseamnă — 11%

Nu răspund — 7%

Credeți că Guvernul Bolojan va rezista sau va cădea după aceste alegeri?

Cred că va rezista — 42%

Cred că nu va rezista — 45%

Nu știu — 12%

Nu răspund — 1%

Ați votat pentru un București condus de un pro-european sau pentru un București condus de un suveranist?

Pro-european — 76%

Suveranist — 9%

Nu știu ce înseamnă — 3%

Nu răspund — 12%

Ați ales pentru că v-a plăcut candidatul sau ați ales un rău mai mic?