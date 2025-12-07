Antena 3 CNN Politică Alegeri locale Primele rezultate ale cercetării sociologice în ziua alegerilor din Capitală: Cum au votat bucureștenii

Primele rezultate ale cercetării sociologice în ziua alegerilor din Capitală: Cum au votat bucureștenii

Publicat la 11:57 07 Dec 2025
Buletin de vot introdus într-o urnă la o rundă de alegeri din România. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta
Ce au răspuns bucureștenii la urne, la 11:30

Ați votat un candidat susținut de un partid sau unul independent?

  • Candidat independent — 9%
  • Candidat susținut de partide — 76%
  • Nu răspund — 15%

Dumneavoastră când ați decis cu cine votați? 

  • Înainte de campania electorala — 33%
  • În timpul campaniei — 38%
  • În cabina de vot — 29%
  • Nu știu / Nu răspund — 0%

Alegerea de acum pentru primarul general este asemănătoare ideologic cu cea de la alegerile trecute? 

  • Da, asemănătoare — 59%
  • Nu, total opus — 23%
  • Nu știu ce înseamnă — 11%
  • Nu răspund — 7%

Credeți că Guvernul Bolojan va rezista sau va cădea după aceste alegeri?

  • Cred că va rezista — 42%
  • Cred că nu va rezista — 45%
  • Nu știu — 12%
  • Nu răspund — 1%

Ați votat pentru un București condus de un pro-european sau pentru un București condus de un suveranist?

  • Pro-european — 76%
  • Suveranist — 9%
  • Nu știu ce înseamnă — 3%
  • Nu răspund — 12%

Ați ales pentru că v-a plăcut candidatul sau ați ales un rău mai mic?

  • Mi-a plăcut de candidat — 49%
  • Am ales răul mai mic — 47%
  • Nu știu / Nu răspund — 4%
