Alegeri locale parțiale în București: Până la ce oră se poate vota viitorul primar al Capitalei. Precizările BEM

La alegerile locale parțiale pentru primarul general al municipiului București, votarea începe la ora 7:00 și se închide la ora 21:00. Foto: Hepta

Alegătorii care duminică, la ora 21:00, la închiderea urnelor, se află în localul secției de vot pot să își exercite dreptul constituțional. La alegerile locale parțiale pentru primarul general al municipiului București, votarea începe la ora 7:00 și se închide la ora 21:00.

Duminică, la ora 21:00, președintele biroului electoral al secției de votare declară votarea încheiată și dispune închiderea localului secției, precizează Biroul Electoral Municipal (BEM) într-o circulară transmisă oficiilor electorale ale sectoarelor municipiului București.

Alegătorii care la ora 21:00 se află în localul secției de vot pot să își exercite dreptul constituțional de a vota cu unul dintre cei 17 candidați aflați în cursa pentru Primăria Capitalei.

Înainte de închiderea votării, un membru al biroului electoral al secției de votare, desemnat de către președintele respectivului birou electoral, informează alegătorii aflați la rând în sediul secției de votare și/sau în afara acestuia pentru a-și exercita dreptul de vot, dacă este cazul, că la ora 21:00 se încheie votarea și își mai pot exercita dreptul de vot doar alegătorii care se află la acea oră în localul secției.

La ora 21:00, urna specială trebuie să se afle în localul secției de vot.

Potrivit BEM, prin ''localul secției de vot' se înțelege spațiul propriu-zis unde își desfășoară activitatea biroul electoral al secției, unde sunt amplasate cabinele de vot, urnele, buletinele de vot, precum și celelalte materiale necesare în procesul electoral și unde se desfășoară efectiv votarea.