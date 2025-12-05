Alegeri locale parțiale în București: Ultima zi de campanie înainte de scrutinul de duminică

AEP a lansat campania de informare pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie 2025. Sursa foto: Agerpres

Vineri este ultima zi în care cei 17 candidaţi aflaţi în competiţia pentru fotoliul de primar general al Capitalei mai pot să îşi prezinte oferta electorală în faţa bucureştenilor, potrivit Agerpres.

Campania electorală a început pe 22 noiembrie şi se încheie sâmbătă, la ora 7:00.

În cele două săptămâni, candidaţii au încercat să convingă electoratul să le dea duminică votul.

În ultima săptămână de campanie, doi competitori şi-au anunţat sprijinul pentru alţi contracandidaţi. Este vorba de Vlad Gheorghe şi Eugen Orlando Teodorovici, doi candidaţi care s-au înscris în cursa electorală ca independenţi. Primul le-a cerut alegătorilor să pună ştampila, duminică, pe Ciprian Ciucu (PNL), iar Teodorovici le-a transmis votanţilor că Daniel Băluţă (PSD) merită să ocupe fotoliul de la Primăria Capitalei.

De la începerea campaniei electorale şi până la încheierea acesteia, sunt permise doar anumite tipuri de activităţi şi materiale de propagandă, precum afişele electorale, materialele de propagandă electorală audio sau video difuzate de mass-media audiovizuală în condiţiile legii, publicitatea în presa scrisă, materialele de propagandă electorală online, broşurile, pliantele şi alte materiale tipărite din aceeaşi categorie.

În campania electorală este interzisă folosirea mesajelor sau a sloganurilor discriminatorii, a mesajelor de incitare la ură şi intoleranţă şi a oricăror forme, mijloace, acte şi acţiuni de defăimare şi învrăjbire religioasă sau etnică.

În acelaşi timp, potrivit legii, este interzisă utilizarea vehiculelor inscripţionate sau colantate cu sloganuri de campanie sau cu imagini ale candidaţilor, precum şi cu alte referiri la competitorii electorali, utilizarea vehiculelor care difuzează materiale audio, în mers sau staţionar, organizarea de spectacole, serbări, focuri de artificii, utilizarea de bannere, mesh-uri, corturi publicitare, pavilioane publicitare, panouri publicitare mobile, steaguri publicitare, calcane, ecrane publicitare, indicatoare publicitare direcţionale, structuri de publicitate autoportante, mijloace de publicitate, panouri publicitare, proiecte publicitare speciale, publicitate luminoasă.

În preziua votării şi în ziua votării, materialele publicitare politice/materialele de propagandă electorală de orice tip din clădirea sediului secţiei de votare din municipiul Bucureşti şi de pe respectiva clădire vor fi înlăturate.

Este interzisă continuarea propagandei electorale după încheierea campaniei electorale.

În perioada cuprinsă între momentul încheierii campaniei electorale şi momentul încheierii votării este interzisă prezentarea de sondaje de opinie, prin orice mijloace. În ziua votării este interzisă prezentarea sondajelor realizate la ieşirea de la urne înainte de închiderea votării.

Ordinea pe buletinul de vot la alegerile de duminică este:

Poziţia 1 - Cătălin Drulă - Uniunea Salvaţi România

Poziţia 2 - Daniel Băluţă - Partidul Social Democrat

Poziţia 3 - George-Valentin Burcea - Partidul Oamenilor Tineri

Poziţia 4 - Ciprian Ciucu - Partidul Naţional Liberal

Poziţia 5 - Ana-Maria Ciceală - Sănătate Educaţie Natură Sustenabilitate

Poziţia 6 - Liviu-Gheorghe Floarea - Partidul Naţional Ţărănesc Maniu Mihalache

Poziţia 7 - Gheorghe Macovei - Partidul România Mare

Poziţia 8 - Oana Creţu - Partidul Social Democrat Unit

Poziţia 9 - Mihai-Ioan Lasca - Patrioţii Poporului Român

Poziţia 10 - Rareş Lazăr - Partidul România în Acţiune

Poziţia 11 - Anca-Nicoleta Alexandrescu - Alianţa electorală "Dreptate pentru Bucureşti"

Poziţia 12 - Dănuţ-Angelo Trifu - candidat independent

Poziţia 13 - Eugen-Orlando Teodorovici - candidat independent

Poziţia 14 - Gheorghe Neţoiu - candidat independent

Poziţia 15 - Vlad-Dan Gheorghe - candidat independent

Poziţia 16 - Angela Negrotă - candidat independent

Poziţia 17 - Constantin-Titian Filip - candidat independent.