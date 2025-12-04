Sondaj ARA pentru alegerile din București: Diferență mică între Daniel Băluță și Ciprian Ciucu. Cine e pe locul 3

1 minut de citit Publicat la 23:58 04 Dec 2025 Modificat la 23:58 04 Dec 2025

Diferență mică între Daniel Băluță și Ciprian Ciucu, în sondajul ARA. Foto: Agerpres

Un sondaj ARA, făcut la comanda Antena 3 CNN, îl dă favorit la alegerile de duminică pentru Primăria Capitalei pe Daniel Băluță, candidatul PSD, urmat de Ciprian Ciucu, din partea PNL.

Potrivit sursei citate, intenția de vot a bucureștenilor arată în felul următor:

Daniel Băluță - 26%

Ciprian Ciucu - 24%

Cătălin Drulă - 20%

Anca Alexandrescu - 18%

alt candidat - 12%

Graficul a fost realizat doar pe baza răspunsurilor celor 55% dintre respondenți care declară că vor merge sigur la vot. Din aceștia, 17% nu sunt încă hotărâți cu privire la candidatul pe care îl vor alege în duminica alegerilor.

Respondenții au afirmat, în proporție de 29%, că în următorii 5 ani, piroritatea nr. 1 pentru viitorul primar ar trebui să fie modernizarea infrastructurii. Următoarele pe listă sunt termoficarea și energia verde (19%) și locuințele verzi (14%).

Pentru alegerile locale din 7 decembrie, două partide au ales să nu își prezinte propriii candidați la Primăria Capitalei și să susțină candidați deja înscriși în cursa electorală.

Întrebați în ce măsură cred că susținerea PUSL îl ajută pe Daniel Băluță să câștige, oamenii au răspuns în felul următor:

în foarte mare măsură - 6%

în mare măsură - 31%

în mică măsură - 25%

în foarte mică măsură - 13%

nu știu/nu răspund - 25%

De asemenea, la întrebarea „în ce măsură susținerea REPER îl ajută pe Ciprian Ciucu să câștige?”, s-a răspuns astfel:

în foarte mare măsură - 2%

în mare măsură - 23%

în mică măsură - 22%

în foarte mică măsură - 14%

nu știu/nu răspund - 39%

• Pentru acest sondaj a fost intervievat un eșantion de 1082 persoane adulte, în intervalul 25 noiembrie – 2 decembrie 2025.

• Eșantionul este reprezentativ pentru populația totală în vârstă de peste 18 ani rezidentă în Municipiul București, conform ultimelor date INS.

• Marja de eșantionare este +/- 3%

• Persoanele intervievate au fost selectate aleatoriu prin metoda Random Digit Dialing

• Datele au fost culese prin metoda CATI.