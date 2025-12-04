Derapaj al lui Cătălin Drulă, la adresa lui Ciprian Ciucu și Daniel Băluţă: "Nu pot să aleg între ciumă și SIDA"

1 minut de citit Publicat la 11:51 04 Dec 2025 Modificat la 13:01 04 Dec 2025

Alegerile pentru Primăria Capitalei vor avea loc la data de 7 decembrie. Foto: Agerpres

Lupta pentru fotoliul de primar general al Capitalei se întețește pe ultima sută de metri înainte de alegerile de pe data de 7 decembrie. Candidatul USR, Cătălin Drulă, a făcut o gafă în direct, într-o emisiune la Digi 24, în momentul în care a fost întrebat de ce nu se retrage din alegeri în favoarea lui Ciprian Ciucu, astfel încât Primăria Generală să nu fie câștigată de candidatul PSD, Daniel Băluță.

Candidatul USR a răspuns comparându-i pe cei doi cu “ciuma și SIDA”.

“Eu nu pot să aleg între mătrăgună și cucută sau între ciumă și SIDA”, a precizat Cătălin Drulă.

Întrerupt de moderator, care i-a atras atenția în legătură cu declarațiile deplasate, Cătălin Drulă și-a cerut scuze și a recunoscut că a fost “o metaforă nepotrivită”:

“Ok, o retrag pe asta atunci. Retrag această afirmație. Sunt de acord cu dumneavoastră și îmi cer scuze. Era o metaforă între a alege între specii ale răului. Este o metaforă nepotrivită, am admis lucrul ăsta”, a precizat Cătălin Drulă.

Potrivit unui sondaj CURS, candidaţii Daniel Băluţă (PSD), Ciprian Ciucu (PNL) şi Cătălin Drulă (USR) ocupă primele locuri în intenția de vot a bucureștenilor pentru alegerile pentru Primăria Capitalei.

Ce spun sondajele înainte de alegerile din 7 decembrie

Cu câteva zile până la alegerile pentru Primăria Generală a Muncipiului București, sondajul CURS arată o competiție foarte strânsă între candidații principalelor partide:

Pe de altă parte, un alt sondaj, publicat la începutul acestei săptămâni, arăta că Daniel Băluță și Anca Alexandrescu se luptă pentru locul întâi în preferințele bucureștenilor, la foarte mică distanță unul de celălalt.

Aceste date însă nu au luat în calcul retragerea candidatului independent, susținut de DREPT, Vlad Gheorghe, în favoarea lui Ciprian Ciucu.

Alegerile pentru Primăria Generală a Municipiului București vor fi organizate la data de 7 decembrie. Campania electorală a început din 22 noiembrie. Din cei 17 candidați înscriși în competiția electorală, doi s-au retras până acum: Vlad Gheorghe și Eugen Teodorovici.