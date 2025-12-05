Ce se întâmplă cu urnele după încheierea votului pentru Primăria Generală: "Procesul trebuie să continue neîntrerupt"

3 minute de citit Publicat la 08:44 05 Dec 2025 Modificat la 08:44 05 Dec 2025

Șeful secției de vot va trebui să se asigure că procesul de înregistrare audio-video a procesului de numărare a buletinelor decurge neîntrerupt. Foto: Hepta

Biroul Electoral Municipal, BEM, a comunicat cum va decurge procesul de numărare și validare a buletinelor după încheierea procesului de vot pentru alegerea primarului general al Capitalei, semnalează Agerpres.

Astfel, procesul de numărare a buletinelor va fi înregistrat audio-video în fiecare secţie, iar urnele se vor desigila pe rând.

După încheierea votării şi închiderea localului secţiei de votare, preşedintele biroului electoral al secţiei se va asigura că operatorul de calculator va apăsa în aplicaţie butonul de închidere a secţiei de votare în următoarele condiții

numai după ce au fost validate în sistem datele persoanelor care îşi exercită dreptul constituţional prin intermediul urnei special;

după ce au fost preluate şi validate datele alegătorilor menţionate în "Formularul de înscriere a CNP-urilor alegătorilor care se prezintă la vot pe durata disfuncţionalităţii SIMPV".

Operatorul de calculator va aşeza tableta astfel încât să asigure o imagine cât mai clară asupra întregului proces de numărare a voturilor şi va începe înregistrarea audio-video a operaţiunilor din secţia de votare.

Acesta va lua măsurile tehnice necesare pentru asigurarea continuităţii înregistrării audio-video a operaţiunilor din secţia de votare, se spune în comunicarea Biroului.

BEM: Urnele se desigilează pe rând iar buletinele se citesc cu voce tare și se grupează în funcție de partid

La rândul său, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare va lua măsuri să decurgă în mod neîntrerupt, fără a fi obstrucţionată de către nicio persoană prezentă în secţie, înregistrarea audio-video a operaţiunilor realizate de la încheierea votării şi până la transmiterea în Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal cu ajutorul formularului de verificare a corelaţiilor.

Conform Biroului Electoral, urnele se desigilează pe rând. După desigilarea urnei, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare numără voturile găsite în urnă şi citeşte cu voce tare, la deschiderea fiecărui buletin de vot, numele şi prenumele candidatului pentru funcţia de primar care a fost votat şi arată buletinul celor prezenţi.

Buletinele de vot deschise sunt aşezate în funcţie de partide politice, alianţe electorale şi de candidaţi independenţi şi sunt numărate şi legate separat.

Cum se decide care voturi sunt valabile

Potrivit BEM, sunt considerate voturi valabil exprimate buletinele din urne pe care opţiunile alegătorilor au fost exprimate în oricare dintre următoarele modalităţi:

ştampila cu menţiunea "VOTAT" este aplicată în interiorul unui singur patrulater;

ştampila cu menţiunea "VOTAT" depăşeşte limitele patrulaterului, dar opţiunea alegătorului este evidentă;

ştampila cu menţiunea "VOTAT" este aplicată în interiorul unui patrulater, dar pe buletinul de vot sunt înscrise olograf diverse menţiuni ale alegătorului (votul este considerat valabil indiferent de menţiunile înscrise pe buletinul de vot);

ştampila cu menţiunea"VOTAT" este aplicată în interiorul unui patrulater, dar pe buletinul de vot alegătorul a aplicat una sau mai multe ştampile fără să atingă vreun alt patrulater.

Cum se decide care voturi sunt nule

De asemenea, sunt considerate nule următoarele buletine de vot găsite în urne:

buletinul de vot pe care nu a fost aplicată ştampila de control a secţiei de votare;

buletinul de vot care are alt model decât cel legal aprobat;

buletinul de vot pe care a fost aplicată o ştampilă cu menţiunea "VOTAT" care are alt model decât cel legal aprobat;

buletinul de vot pe care nu a fost aplicată ştampila cu menţiunea "VOTAT";

buletinul de vot pe care ştampila cu menţiunea "VOTAT" este aplicată în două sau mai multe patrulatere;

buletinul de vot pe care ştampila cu menţiunea "VOTAT" este aplicată în două sau mai multe patrulatere, chiar dacă unele ştampile au fost tăiate/anulate de alegător;

buletinul de vot pe care ştampila cu menţiunea "VOTAT" a fost aplicată în exteriorul patrulaterelor şi nu atinge niciun patrulater;

buletinul de vot pe care ştampila cu menţiunea "VOTAT" atinge două sau mai multe patrulatere.

Informaţiile privind prezenţa alegătorilor la vot, cele rezultate în urma verificării corelaţiilor din procesele-verbale pentru consemnarea rezultatelor votării, precum şi procesele-verbale scanate vor fi disponibile pe site-ul Autorităţii Electorale Permanente, https://prezenta.roaep.ro/, a mai precizat Biroul Electoral.