George Simion, extrem de nervos, a cerut publicului suveranist să nu respecte boicotul lui Călin Georgescu și să iasă la vot

Preşedintele AUR, George Simion, nu i-a pronunțat numele candidatei sale, Anca Alexandrescu. Foto: Agerpres

George Simion, președintele AUR, a făcut, duminică seara, cu o oră și jumătate înainte de închiderea secțiilor de vot, un apel disperat la publicul suveranist, să nu respecte boicotul cerut de Călin Georgescu, și să meargă să voteze, pe ultima sută de metri.

”Fac un apel la toţi cei care pot vota să meargă până la ora 21:00 şi să îşi exercite acest vot. Niciun protest, nicio formă de contestare ulterioară nu ţine loc acelui buletin care este depus din propria voinţă de om în urna de vot. Înţelegem reticenţa multora de a mai avea încredere în procesul democratic din România, după ce s-a întâmplat tot ce s-a întâmplat”, a spus el.

Simion a evitat să pronunțe numele candidatei Anca Alexandrescu, care nu s-a arătat în public pe parcursul zilei alegerilor și a ținut să anunțe că nu va recunoaște cifrele care vor fi anunțate, la ora 21:00, la exit-poll.

"Sunt cifre foarte mari de cetăţeni care aleg să nu răspundă operatorilor de la Exit Poll şi tot ce se vehiculează în spaţiul public în acest moment este încercarea unora sau altora de a manipula votul cetăţenilor", a declarat George Simion la sediul AUR din Bucureşti.

”Am văzut din disperarea unora; fac un apel la toţi oamenii noştri din secţii şi voi relua acest apel la ora 21:00 să nu se uite la niciun rezultat şi să numere fiecare vot", a mai spus liderul AUR.

George Simion: ”Avem numărătoare paralelă"

”Avem numărătoare paralelă și, tocmai de aceea, credem că, în jurul orei 22:00, putem veni cu cifre exacte din secțiile de vot, buletine numărate. Și la București și la Buzău avem numărătoare paralelă. De asta exit-poll-urile nu o să facă decât să inducă o opinie timp de o oră, dar nu avem încredere în exit-polluri. Ne aducem aminte de momentul 24 noiembrie 2024, 4 mai 2025. Fiecare membru în secția de vot are o aplicație, unde completează rezultatul, fac poze la procesul verbal și trimit către noi. Am avut acest sistem de numărătoare paralelă și anul trecut și anul acesta, în mai, și rezultatele au fost aceleași cu cele oficiale, cu o precizie de 98%.

Deci, avem încredere în rezultatele pe care le primim din secțiile de vot. Din datele pe care le deținem, candidatul pe care l-am susținut printr-o alianță electorală, a avut cea mai mare vizibilitate în mediul online. Să faci campanie într-o zi a tăcerii, cum e sâmbătă, să vii cu o informație răsuflată și să o prezinți ca o investigație, ca o bombă de presă, în momentul în care chiar și tu, ca jurnalist, nu ești deasupra legii și nu ai voie să faci campanie, este motivul pentru care ar trebui să vă mai gândiți dacă chiar respectați ideologia și să vă respectați meseria, sau vă transformați în agenți electorali pentru unul sau altul dintre candidați. Nu vă cert, însă și noi alegem să ne facem campanie cum dorim. E un proces electoral în curs de desfășurare. Rezultatele pe care noi le avem până acum nu prea îi ajută pe cei care au ales să încalce regulile. Vă mulțumesc mult, mergeți la vot, dragi români. Ajută mai mult decât 100 de proteste", a mai adăugat George Simion.