Daniel Băluță: De mâine, indiferent de situație, continuăm munca. Prezența mică la vot reflectă o nemulțumire față de clasa politică

Daniel Băluță spune că este pregătit să se întoarcă la Sectorul 4. Foto: Hepta

Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei, s-a arătat convins că activitatea sa politică va continua după alegeri, fie în funcția pentru care a candidat, fie în cea pe care o deține deja, de primar al Sectorului 4.

Candidatul PSD a intrat în sediul partidului pe ușa din spate, cu aproximativ o oră înainte de închiderea urnelor, a transmis Mădălina Mihalache, realizator Antena 3 CNN.

Întrebat de ce a ales să intre astfel și dacă, eventual, a dorit să-i evite pe jurnaliști, Băluță a negat.

"Așa intru eu de obicei, să știți", a răspuns el.

Daniel Băluță: Prezența mică la vot în București reflectă nemulțumirea oamenilor față de clasa politică

Daniel Băluță: "Este o stare de spirit normală (la sediul PSD, înainte de ora 21, n.r.). Așteptăm cu nerăbdare numărătoarea voturilor. Despre asta este vorba. Așteptăm să vedem ce ne spune exit poll-ul și apoi așteptăm numărătoarea voturilor.

Scorul care contează este scorul care rezultă din numărătoarea voturilor. Ăsta este singurul scor important și profit de această ocazie să îi rog pe toți bucureștenii să iasă la vot - cei care mai au timp în această oră rămasă - și pe toți colegii din secții să fie pregătiți pentru numărătoarea voturilor (...)

Prezența mică reflectă, probabil, o nemulțumire a bucureștenilor și a românilor în general, legată de clasa politică. Asta pe de o parte, iar pe de altă parte, probabil că (a contat) numărul mare de alegeri pe care l-am avut în ultima perioadă".

Daniel Băluță: PSD a avut momente mai bune și mai puțin bune. Importantă e loialitatea

Mădălina Mihalache: "Credeți că acea siglă cu cei trei trandafiri (sigla PSD, n.r.) l-a ajutat astăzi pe Daniel Băluță sau l-a încurcat?"

Daniel Băluță: " Eu cred că acea siglă pe care o vedem pe perete în decursul istoriei României a avut momente mai bune și momente mai puțin bune. În viață, în general, este importantă loialitatea. Este adevărat, nu cu orice preț, dar într-o asemenea situație cred că este un moment important și urmează momente importante în care Partidul Social-Democrat va face sigur toate demersurile necesare pentru a recâștiga încrederea unui număr important de electori (...)

Eu cred în continuare că este vorba despre o competiție a rezultatelor. Așa am fost educat. Cred că viața are la bază meritocrație. Mă înscriu în rândul oamenilor care judecă lucrurile așa. Consider că suma rezultatelor pe care le-am obținut este elocventă pentru chestiunea aceasta.

Însă este normal ca într-o democrație oamenii să decidă. Pentru mine, mai ales pentru managementul unui oraș, factorul politic reprezintă doar 1% din realitate.

Oamenii sunt, finalmente, cei care se pronunță dacă este bine sau nu este bine și probabil că învățăm din toate lucrurile acestea."

Mădălina Mihalache: " Ce veți face începând de mâine?"

Daniel Băluță: "Indiferent de situație, ne continuăm munca, fie că o continuăm la Sectorul 4, fie că o continuăm pentru toți bucureștenii. Facem fix același lucru. Ne continuăm munca, cum am făcut și până acum."