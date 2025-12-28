Turiștii au rămas blocați în cabanele de la Bâlea Lac. Telecabinele au fost oprite din cauza codului roșu de viscol

Turiștii au rămas blocați în cabanele de la Bâlea Lac FOTO: Agerpres

Câţiva turişti cazaţi în cabanele aflate la Bâlea Lac, la peste 2.000 de metri altitudine în Munţii Făgăraş, nu pot pleca deocamdată din zonă, după ce a fost oprit transportul pe cablu din cauza codului roşu de vânt, au declarat duminică, pentru AGERPRES, angajaţi de la Telecabină.

Accesul la cabanele de la Bâlea Lac se poate face doar cu telecabina, după ce traficul pe Transfăgărăşan a fost închis din cauza stratului de zăpadă şi a pericolului de avalanşe. Turiştii pot circula pe Transfăgărăşan până la Bâlea Cascadă, de unde se poate urca la Bâlea Lac numai cu telecabina, când permit condiţiile meteo.

Rafalele de vânt pot ajunge la 120 de kilometri pe oră la Bâlea Lac, potrivit avertizării meteorologice.

"Avertizare meteorologică cod roşu valabilă în perioada 28 decembrie, ora 10:00 - 29 decembrie, ora 10:00. Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o nouă avertizare de cod roşu valabilă în judeţul Sibiu în zona de munte la peste 1.700 m altitudine. Sunt preconizate ninsori însoţite de vânt foarte puternic, cu viteze la rafală de peste 120 km/h şi care vor determina scăderea vizibilităţii aproape de zero. Pompierii sibieni sunt pregătiţi să intervină pentru orice situaţie de urgenţă", a anunţat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă din Sibiu.

ISU şi Salvamont Sibiu sfătuiesc turiştii să evite deplasările în zona montană pe durata avertizării meteorologice, care este valabilă pentru 24 de ore.

Cabinetul medical de pe vârful Păpușa, spulberat de viscol

Cabinetul medical al Serviciului Public Salvamont Gorj, amenajat într-un container metalic și amplasat în partea superioarî a pârtiei de schi de pe varful Papușa a fost spulberat de viscol, a transmis Salvamont România.

„Chiar dacă a fost amplasat corespunzator, pe platformă de beton și ancorat cu cabluri bine fixate în beton, natura dezlănțuită s-a dovedit mai puternică.

În perioada următoare salvamontiștii vor analiza care sunt posibilitățile de a compensa această pierdere astfel încât calitatea serviciilor de prim ajutor medical asigurate sa se mențină la un nivel cât mai bun”, a mai precizat Salvamont România, într-o postare pe rețelele sociale.