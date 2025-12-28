Un consilier local PNL a fost implicat într-o bătaie din cauza unor dedicaţii muzicale, la o petrecere din Cluj

În acest caz au fost depuse două plângeri pentru lovire sau alte violenţe. Sursa foto: Facebook / Inspectoratul de Politie Judetean Cluj

Un consilier local PNL a fost implicat într-o bătaie generală, care a izbucnit la un eveniment organizat de Crăciun într-o localitate din judeţul Cluj. Scandalul a pornit între patru bărbaţi care s-au bătut cu pumnii şi picioarele, pentru că nu fost mulţumiţi de dedicaţiile muzicale. Paznicii i-au dat afară, iar bătăuşii au continuat încăierarea în faţa localului, unde li s-a alăturat un grup de tineri. Un minor de 17 ani a fost rănit şi a avut nevoie de intervenţia unui echipaj medical pentru a fi îngrijit.

Incidentul violent a avut loc în noaptea de 25 spre 26 decembrie, în localitatea Bologa, aflată în comuna Poieni din judeţul Cluj, unde mai multe persoane s-au bătut la un eveniment festiv, numit "Joc". Scenele violente au urmat după o dispută legată de deditaţii muzicale, iar în incident a fost implicat şi un consilier local PNL în comuna Poieni.

După ce au fost daţi afară de paznici, scandalagii au continuat încăierarea în faţa restaurantului, unde a intervenit un grup de tineri, care au vârste cuprinse între 17 şi 24 de ani, tot din comuna Poieni, au precizat oficiali de la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj, potrivit infohuedin.ro.

Un minor de 17 ani a suferit câteva răni în timp ce încerca să îi despartă pe bătăuşi, au mai declarat autorităţile.

Oficialii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj au transmis că au fost implicate în conflict patru bărbaţi, iar apelul la 112 a fost făcut în dimineaţa zilei de 26 decembrie, în jurul orei 04:30.

"Din primele verificări efectuate a rezultat că patru bărbaţi, cu vârste cuprinse între 32 şi 45 de ani din comuna Poieni, ar fi intrat în discuţii contradictorii, inclusiv cu privire la anumite dedicaţii muzicale, provocând o stare conflictuală, motiv pentru care au fost evacuaţi de către personalul de pază", au transmis reprezentanţii IPJ Cluj într-un comunicat.

Două persoane, inclusiv minorul rănit, au depus plângeri penale pentru lovire sau alte violenţe. Poliţiştii s-au sesizat din oficiu pentru tulburarea ordinii şi liniştii publice şi încăierere.