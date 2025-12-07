Nicuşor Dan a votat pentru primarul Capitalei: "De mult nu am mai votat pentru altcineva în afară de mine"

"De mult nu am mai votat pentru altcineva în afară de mine", a spus şeful statului. Foto: Captură Antena 3 CNN

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a votat duminică pentru primarul Capitalei. El a spus că a votat "pentru o Românie în Occident, pentru aceste valori care cred eu că ne definesc" şi a adăugat că "de mult nu am mai votat pentru altcineva în afară de mine". Şeful statului a subliniat şi faptul că, în afară de majorările de taxe anunţate pentru 2026, "nu se pune problema de altele".

"Vreau să-i invit pe bucureșteni să iasă la vot, indiferent de opțiuni. E important ca primarul să aibă în spate un număr cât mai mare de voturi pentru a avea legitimitate. Personal, am votat pentru o Românie în Occident, pentru aceste valori care cred eu că ne definesc și pentru că e un oraș pe care îl cunosc de foarte mult timp. Cunoscând tentațiile care sunt la Primăria Capitalei, am votat pentru cineva care sunt sigur că nu se apropie de zona de corupție și mafie imobiliară.

Sunt niște alegeri pentru București, sunt simbolice, care dau o direcție pentru politica națională, dar nu mai mult de atât. Avem niște partide cu candidați, dar coaliția nu are niciun motiv să nu funcționeze", a spus Nicuşor Dan.

El a subliniat că oamenii trebuie să "aibă încredere în votul lor", şi a reiterat referendumul organizat acum un an.

"Nu întâmplător am organizat în urmă cu un an un referendum și, dacă vă aduceți aminte, acum un an și jumătate după alegerile locale am spus că e obligatoriu să facem acest referendum pe două probleme esențiale: una, pe bani, pentru că e nevoie de bani pentru mari proiecte de infrastructură — linii de tramvai, tramvaie, autobuze etc. — mulți bani pentru mari lucrări de infrastructură; pe de altă parte, să concentrăm decizia pe urbanism la Primăria Capitalei astfel încât societatea și presa să se uite într-un singur loc când apar abuzuri urbanistice.

Trebuie să aibă încredere în votul lor, pentru că e democrație și în democrație momentul votului e momentul în care cetățenii se exprimă", a subliniat Preşedintele.

Şeful statului a subliniat că Primăria va trebui să prioritizeze dezvoltarea urbană şi termoficarea.

"Pentru termoficare, în momentul ăsta cred că suntem pe la 350 km, deci sunt șanse să rezolvăm complet problema. Problema de la Elcen nici nu ne-am apucat de ea. Tot legat de bani, cred că sunt 15 ani de când Primăria vrea să preia Elcen, dar nu are bani, că banii se duc la sectoare.

Pe trafic, trebuie mai întâi să ajutăm A0. Când va fi completă, o să ajute (N.r. - Primăria va ajuta). Contractele pe care le-am semnat pentru modernizarea liniilor de tramvai o să ajute, o să ajute când conectăm tramvaiul dinspre Coșbuc și cel spre Sf. Gheorghe, dar trebuie să ne uităm și la problema traficului, care e dezvoltarea urbană", a mai spus Nicuşor Dan.

În încheiere, Nicuşor Dan a spus că, în afara de majorările de taxe deja anunţate, "nu se pune problema de alte taxe" în 2026.

"Nu se pune problema. În afară de lucrurile deja anunțate, nu se pune problema de alte taxe", a concis el.