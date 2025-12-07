Marcel Ciolacu a câștigat șefia Consiliului Județean Buzău cu aproape 52%

1 minut de citit Publicat la 22:14 07 Dec 2025 Modificat la 23:29 07 Dec 2025

Marcel Ciolacu, pe primul loc la alegerile pentru președinția CJ Buzău, potrivit rezultatelor parțiale. Foto: Hepta

UPDATE 23:15 Candidatul PSD, Marcel Ciolacu, la postul de președinte al Consiliului Județean Buzău, a câștigat alegerile locale parțiale, cu aproape 52% din numărul voturilor, potrivit centralizării a peste 99% din numărul proceselor verbale.

Candidatul PSD este urmat de cel al AUR, urmat la rândul său de candidatul susținut de USR și PNL.

Marcel Ciolacu a obținut 44.179 de voturi, în timp ce Alin Avrămescu, candidatul AUR, a obținut 23.031 de voturi (27,15%).

Mihai Moraru, susținut de PNL și USR a obținut 9.281 (10,94%).

Marcel Ciolacu, despre viitorul mandat la șefia CJ Buzău

Marcel Ciolacu a transmis că îşi doreşte să colaboreze cu Primăria Buzău în mandatul de președinte al Consiliului Județean Buzău:

„Voi ţine foarte mult la parteneriatul dintre Consiliul Judeţean şi Primăria Municipiului Buzău pentru proiectele majore pe care le-am stabilit. Mă voi implica direct alături de primarul de la Râmnicu Sărat, domnul Sorin Cârjanan, pentru că există o problemă în acest moment acolo”, a spus el.

Întrebat despre pierderea Primăriei Capitalei, Ciolacu a declarat că explicaţiile trebuie oferite de conducerea PSD la nivel naţional: „Cred că domnul preşedinte Sorin Grindeanu şi întreaga echipă vor şti cel mai bine răspunsul.”

El a spus că Daniel Băluţă a fost cel mai bun candidat dintre toţi cei care au candidat pentru Primăria Capitalei, dar că acesta a pierdut „în urma votului util din ultima săptămână”.

Știrea inițială

Fostul premier Marcel Ciolacu, candidatul PSD pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău, se află pe primul loc, după centralizarea a 74% din numărul Proceselor Verbale cu rezultatele din secțiile electorale, arată datele AEP.

Marcel Ciolacu (PSD) are 52,28%. Este urmat de candidatul AUR, Alin Avrămescu, cu 27,15%, și de Mihai Moraru (susținut de PNL și USR), cu 10,75%.