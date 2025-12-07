EXIT POLL
CURS AVANGARDE
Ciucu Ciprian
33
.00
%
Băluţă Daniel
26
.10
%
Drulă Cătălin
12
.60
%
Alexandrescu Anca
20
.30
%
Ciceală Ana
6
.00
%
Marcel Ciolacu: „Daniel Băluță a pierdut în urma votului util”

A.N.
<1 minut de citit Publicat la 22:57 07 Dec 2025 Modificat la 22:57 07 Dec 2025
marcel ciolacu psd buzau fb
sursa foto: Facebook / PSD Buzău

Fostul premier Marcel Ciolacu, câștigător al președinției Consiliului Județean Buzău, explică înfrângerea lui Daniel Băluță prin „votul util” redirecționat în urma „prăbușirii candidatului USR”, Cătălin Drulă.

„Din punctul meu de vedere, Daniel Băluță a fost cel mai bun candidat dintre toți cei care s-au prezentat la linia de start pentru Capitală. Daniel Băluță a pierdut aceste alegeri în urma votului util din ultima săptămână. Ați văzut prăbușirea candidatului USR și votul util s-a direcționat. E un vot mai rațional, un electorat mai rațional care a ales să voteze cu cel care este mai bine plasat”, a declarat Marcel Ciolacu.

Întrebat dacă ar trebui să existe „deconturi” după acest rezultat, Ciolacu spune că „primul decont ar trebui la USR”.

După centralizarea a peste 57% din procesele verbale, Marcel Ciolacu, candidatul PSD la alegerile pentru șefia Consiliului Județean Buzău, conduce cu 53% din voturi.

