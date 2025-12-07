Vine „iarna secolului”? Cum spun experții că va fi vremea de Crăciun și în luna ianuarie

Potrivit modelelor meteorologice, în perioada Crăciunului, temperaturile vor fi în general blânde,. Foto: Profimedia Images

Deși specialiștii sunt încă împărțiți, cei mai mulți dintre ei susțin că perioadă de după Crăciun ar putea aduce adevărate episoade arctice în Europa. Potrivit acestora, vortexul polar se menține sub nivelul obișnuit în acest sezon, ceea ce poate duce la pătrunderea aerului rece din nord. Ultima dată când o astfel de configurație atmosferică a dus la o „iarna a secolului” în Germania a fost în 1978–1979, cu ninsori abundente, viscol și temperaturi extrem de scăzute, scrie Euronews.

Crăciun alb sau ploaie și noroi?

Potrivit modelelor meteorologice, în perioada Crăciunului, temperaturile vor fi în general blânde, cu doar câteva episoade mai reci. Tendința pe 42 de zile publicată de wetter.de confirmă acest scenariu.

Modelul pe termen lung al Centrului European anticipează o răcire abia după sărbători. De partea cealaltă, Administrația Națională Oceanică și Atmosferică a SUA (NOAA) estimează o lună cu temperaturi medii mai ridicate. Totuși, aceste valori sunt influențate puternic de următoarele două săptămâni, ceea ce nu exclude o răcire în continuare.

Cu alte cuvinte, situația rămâne deschisă.

Ianuarie: ger sau primăvară timpurie?

Pentru ianuarie, mulți specialiști vorbesc despre o perioadă schimbătoare, mai degrabă blândă, cu puține episoade autentice de iarnă și multă vreme mohorâtă.

Modelările NOAA par să meargă în aceeași direcție, deși au oscilat mult în ultima perioadă. Interesant este că sistemul european EFFIS indică un ianuarie ușor mai rece și mai uscat decât media pe termen lung.

O astfel de configurație ar putea însemna dominarea unui câmp de presiune înaltă peste Europa Centrală. Iar presiunea ridicată în ianuarie poate fi înșelătoare: zile aparent liniștite, dar nopți cu ceață și temperaturi negative persistente, chiar îngheț permanent în unele zone.

În plus, vortexul polar rămâne un factor important. În plin sezon rece, el poate provoca perturbări care trimit aerul arctic direct spre Europa. Deși scenariile actuale nu indică o prăbușire iminentă a vortexului, tendințele spre presiune ridicată sunt compatibile cu astfel de episoade.

La Niña și El Niño

Centrul pentru Predicții Climatice al NOAA a confirmat instalarea fenomenului La Niña, care ar urma să persiste până în intervalul decembrie 2025 – februarie 2026. În general, La Niña favorizează temperaturi mai scăzute în Europa de Vest.

Deși la Niña este o etapă naturală a ciclului climatic, la fel ca El Niño, poate genera fenomene extreme la nivel global. Se manifestă atunci când temperaturile de la suprafața Pacificului central și estic scad sub normal, opusul fazei El Niño.

Ambele fenomene pot influența vremea mondială, inclusiv în Europa, deși efectele se simt diferit în funcție de distanța față de Pacific.

De regulă, La Niña aduce condiții mai reci și mai umede în zona Alpilor, ceea ce poate duce la ninsori mai dese și mai abundente. Așa că pentru pasionații de schi, perspectiva unei „ierni a secolului” ar putea fi una cât se poate de tentantă.