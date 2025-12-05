ANM a emis prognoza meteo actualizată: temperaturi mai ridicate de Crăciun. Cum va fi vremea după Revelion

05 Dec 2025

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, prognoza meteo actualizată pentru următoarele patru săptămâni, în intervalul 8 decembrie - 5 ianuarie. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor fi mult mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă.

Astfel, de sărbători, va fi mai cald decât ar fi firesc pentru această perioadă, în întreaga țară. Luna ianuarie vine, de asemenea, cu temperaturi mult mai ridicate.

Săptămâna 08.12.2025 – 15.12.2025

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în toată țara, dar mai ales în regiunile vestice, nordice și centrale.

Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări.

Săptămâna 15.12.2025 – 22.12.2025

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în toate regiunile.

Regimul pluviometric va fi deficitar în toată țara.

Săptămâna 22.12.2025 – 29.12.2025

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru această săptămână în toate regiunile.

Regimul pluviometric va avea o tendință deficitară în cea mai mare parte a țării.

Săptămâna 29.12.2025 – 05.01.2026

Mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru acest interval, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă în majoritatea regiunilor, cu o tendință ușor deficitară în nord-vestul țării.