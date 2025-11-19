Iarna începe în forță, cu ger și zăpezi în Europa. La Niña și Vortexul Polar dau peste cap prognozele pentru decembrie. Ce ne așteaptă

2 minute de citit Publicat la 23:30 19 Noi 2025 Modificat la 15:04 20 Noi 2025

Ger și zăpezi peste Europa la început de iarnă. La Niña și Vortexul Polar răstoarnă prognozele. Foto: severe.weather

Iarna 2025/2026 se apropie, iar cele mai recente date meteo indică un început mai rece decât se anticipa în Europa. Primele episoade cu temperaturi scăzute și ninsori sunt posibile încă de la începutul lunii decembrie, din cauza unei combinații rare: o La Niña slabă și un eveniment de Încălzire Stratosferică Bruscă (SSW), care ar putea duce la o slăbire semnificativă sau chiar la o „prăbușire” a Vortexului Polar, potrivit severe-weather.eu.

La Niña, aflată acum într-o fază rece de intensitate slabă spre moderată, favorizează transportul maselor de aer arctic către emisfera nordică. Pentru Europa, aceasta înseamnă adesea temperaturi mai scăzute în nord și centru și condiții mai potrivite pentru ninsori.

Cel mai influent factor este însă Vortexul Polar. Modelele arată o încălzire masivă a stratosferei în noiembrie - un fenomen extrem de rar atât de devreme. În ultimii 70 de ani, evenimente comparabile s-au înregistrat doar în 1958, 1968 și 2000, iar în toate acele sezoane decembrie a fost remarcabil de rece în nordul și centrul Europei.

Decembrie 2025: cum va fi prima lună de iarnă

Pentru decembrie 2025, scenariile actuale indică presiune ridicată în nord și presiune scăzută în regiunile centrale și sudice ale continentului, ceea ce permite un flux de aer rece dinspre nord-est. Temperaturile sunt prognozate ca normale sau ușor sub medie în vestul și centrul Europei, cu episoade de ninsoare care pot avansa treptat spre sud.

România ar putea fi influențată direct de aceste intrări reci dinspre est, lucru ce poate aduce episoade de frig timpuriu și ninsori în zonele centrale și montane.

Ianuarie 2026: o lună cu influențe mixte și episoade reci în estul Europei

Modelul ECMWF pentru ianuarie sugerează o schimbare parțială a circulației atmosferice. Presiunea ar putea crește în vestul și centrul continentului, ceea ce duce la un climat mai blând în apropierea Atlanticului. În schimb, în centrul și estul Europei, inclusiv în România, pot apărea perioade mai reci, generate de transportul de aer polar dinspre zona scandinavă.

Precipitațiile sunt estimate să fie sub medie în multe zone europene, ceea ce indică un regim mai uscat, cu ninsori mai puține decât în decembrie, dar cu potențial de episoade reci punctuale.

Februarie 2026: posibilă revenire la temperaturi peste normal

Ultima lună a iernii ar putea arăta diferit. Modelele sugerează o reconfigurare a circulației atmosferice, cu presiune ridicată în cea mai mare parte a Europei și temperaturi peste normal, deși nu excesive. Aceasta ar putea semnala regenerarea Vortexului Polar, care ar limita scăpările de aer rece spre sud.

Cu toate acestea, probabilitatea ca februarie să fie o lună uniform caldă este scăzută. Temperaturile ar putea varia considerabil: un început mai rece, urmat de o încălzire treptată, sau scenariul invers. În ansamblu, februarie este mai puțin probabil să repete frigul din decembrie.

Per total, iarna 2025/2026 are șanse mari să fie mai rece decât indica inițial prognoza sezonieră, în special în prima ei parte. Dacă evoluția actuală se menține, Europa - inclusiv România - ar putea avea parte de un început de sezon cu adevărat hibernal, după mai mulți ani în care decembrie a fost neobișnuit de blândă.