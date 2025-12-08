Amendă uriașă după ce un șofer a condus cu 201 km/h pe A2. El a ieșit pozitiv la consumul de droguri

Un șofer a fost prins de poliţiştii rutieri când conducea cu o viteză de 201 kilometri pe oră, pe autostrada A2. După testarea cu aparatul DrugTest şi analizele toxicologice s-a constatat faptul că șoferul a condus autoturismul în timp ce era drogat. Bărbatul a fost amendat cu 4.050 de lei şi a rămas fără permis pentru patru luni, potrivit unui comunicat de presă.

“La data de 4 decembrie 2025, polițiștii Brigăzii Autostrăzi din Poliția Română au surprins cu aparatul radar, pe autostrada A2, un bărbat care circula cu 201 km/h, depășind astfel regimul legal de viteză cu 71 km/h.

Conducătorul auto a fost sancționat cu amendă contravențională, în valoare de 4.050 de lei, precum și suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru 120 de zile.

Totodată, acesta a fost testat cu aparatul DrugTest, rezultatul indicând posibila prezență a unei substanțe psihoactive în organism. Acesta a fost condus la o unitate medicală, în vederea prelevării de mostre biologice, prezența substanței psihoactive fiind confirmată de buletinul de analiză toxicologică”, a transmis, luni, Poliția Română.

Dosar penal pentru conducerea unui autoturism sub influența drogurilor

În urma incidentului pe A2 a fost întocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

“Reamintim că nerespectarea regimului legal de viteză reprezintă una dintre principalele cauze ale accidentelor rutiere, iar respectarea legislației de către toți participanții la trafic ar reduce semnificativ dramele care se întâmplă pe șosele.

Obiectivul activităților desfășurate în teren de polițiști este prevenirea evenimentelor rutiere și protejarea tuturor participanților la trafic”, a mai precizat Poliția Română.

Compania de Drumuri a lansat o licitaţie pentru a cumpăra 400 de radare fixe. Cele 400 de radare fixe ar urma să fie montate pe mai multe drumuri naționale, dar și în câteva puncte fixe de pe diferite autostrăzi, precum A1, A2 sau A3. Practic, șoferii care vor fi prinși că depășesc limita de viteză se vor trezi cu o amendă direct pe telefon.

Autoritățile estimează că, într-un an și jumătate, acest sistem ar urma să fie și operațional. Încă din luna septembrie, în Bulgaria funcționează un astfel de sistem, acolo unde, la doar câteva ore după ce a fost instalat, au fost depistate peste 900 de încălcări rutiere, iar un șofer a fost surprins circulând cu o viteză de 222 km/h.