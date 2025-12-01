Radarele fixe vor reveni pe şoselele din România. Cand ar putea să fie puse în funcţiune

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Radarele fixe ar putea reveni, curând, pe şoselele din România. Compania de Drumuri va lansa săptămâna aceasta o licitaţie pentru a cumpăra 400 de astfel de aparate. Deşi a mai fost anunţat, procesul a fost întârziat din cauza lipsei de finanţare din partea Guvernului. Odată instalate însă, acestea vor deveni un coşmar pentru şoferi, aşa cum s-a înţâmplat în ţara vecină, Bulgaria.

Cele 400 de radare fixe ar urma să fie montate pe mai multe drumuri naționale, dar și în câteva puncte fixe de pe diferite autostrăzi, precum A1, A2 sau A3. Practic, șoferii care vor fi prinși că depășesc limita de viteză se vor trezi cu o amendă direct pe telefon.

Autoritățile estimează că, într-un an și jumătate, acest sistem ar urma să fie și operațional. Încă din luna septembrie, în Bulgaria funcționează un astfel de sistem, acolo unde, la doar câteva ore după ce a fost instalat, au fost depistate peste 900 de încălcări rutiere, iar un șofer a fost surprins circulând cu o viteză de 222 km/h.

Autoritățile române susțin că avem nevoie de un astfel de sistem pe șoselele din România, având în vedere că, în ultimii ani, accidentele au fost din ce în ce mai multe.

În momentul de față, Poliția Rutieră funcționează cu aproape 1.900 de radare, însă mobile, unele dintre acestea fiind pe trepied. În prima jumătate a acestui an au fost aplicate peste 350.000 de amenzi pentru depășirea vitezei, iar 33.000 de șoferi au rămas fără permis.