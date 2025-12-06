Cel mai ambiţios proiect solar din Deşertul Mojave se închide. Cum a eşuat centrala Ivanpah de 2,2 miliarde de dolari

La data inaugurării comerciale, respectiv pe 13.02.2014, Ivanpah era cea mai mare centrală solară din lume. Sursa foto: Getty Images

Unul dintre cele mai ambițioase proiecte solare din istorie se îndreaptă, în liniște, spre închidere după doar un deceniu de funcționare, a relatat Interesting Engineering, care a scris şi despre motivele pentru care Ivanpah a eşuat, în ciuda investițiilor masive, a sprijinului politic și a ingineriei de ultimă generație. Când s-a deschis în 2014, renumita construcţie din California a devenit cea mai mare centrală solară termică din lume, acoperind o suprafață de 13 kilometri pătrați de deșert.

Centrala solară Ivanpah – o piață în schimbare a subminat oportunitatea de afaceri

Potrivit sursei citate, parcul fotovoltaic Ivanpah din Deșertul Mojave, California, a fost cândva considerat un simbol al viitorului energiei curate a Americii. În valoare de 2,2 miliarde de dolari, centrala solară termică promitea să alimenteze 140.000 de locuințe și să demonstreze că proiectele mari, futuriste, din domeniul energiei regenerabile ar putea funcționa.

Totuşi, Ivanpah a devenit un exemplu de avertizare în ceea ce privește momentul potrivit, pariurile tehnologice, politica și realitățile dure ale ingineriei la scară largă. Închiderea sa nu înseamnă sfârșitul energiei solare, dar arată cât de repede se poate schimba o industrie și cum chiar și ideile îndrăznețe pot fi depășite de economie.

Problema principală a proiectului Ivanpah nu a fost doar tehnică, ci și una de sincronizare economică. În perioada în care centrala era construită, între 2010 și 2014, întreaga industrie solară a trecut printr-o transformare profundă.

Costul panourilor solare fotovoltaice (PV) a scăzut cu aproape 80%, în mare parte datorită capacității masive de producție din China. Astfel, brusc, parcurile solare fotovoltaice simple, atât pe acoperișuri, cât și la scară largă, au devenit mai ieftine, mai rapide și mai ușor de implementat decât sistemele solare termice concentrate (CSP), mult mai complexe.

În același timp, boom-ul gazelor de șist din SUA a dus la o scădere drastică a prețurilor gazelor naturale. Centralele electrice pe gaz au devenit unele dintre cele mai ieftine surse de energie pentru construcție și operare. Până când Ivanpah a intrat în funcțiune în 2014 cu mare fast, aceasta intra pe o piață complet diferită de cea în care fusese concepută. A fost un proiect lent, cu investiții mari în capital, construit pentru o lume în care energiile regenerabile erau scumpe și aveau nevoie de un sprijin puternic. În schimb, a ajuns într-o lume în care panourile fotovoltaice și gazul natural deja o depășeau ca preț.

Ca și cum lucrurile nu ar fi fost suficient de grave, Ivanpah s-a confruntat cu dificultăți în atingerea obiectivelor de performanță. În primul său an, a generat doar aproximativ două treimi din producția promisă. Acest deficit i-a frustrat pe clienții săi de utilități și le-a oferit criticilor un subiect de discuție ușor de abordat. "De ce să susții o centrală solară de miliarde de dolari care nu a putut livra ceea ce a promis?", a mai scris Interesting Engineering.

Pentru David Crane de la NRG Energy, proiectul a devenit un pariu cu risc ridicat care a răcit entuziasmul investitorilor. Viziunea a fost îndrăzneață, dar momentul a fost brutal.

Centrala solară Ivanpah a avut un impact negativ asupra faunei

Activiștii de mediu au susţinut în repetate rânduri că renumita centrală solară din California a avut un impact negativ și asupra faunei locale. Cu toate că deșertul Mojave pare locul ideal pentru generarea energiei solare, el este și un habitat crucial pentru broasca țestoasă de deșert, o specie amenințată cu dispariția.

O altă problemă o reprezintă numărul mare de păsări care au murit, fiind incinerate în zbor de razele foarte încinse reflectate de oglinzi.

De ce se închide centrala solară Ivanpah

Potrivit sursei citate, închiderea centralei Ivanpah se reduce la trei factori principali: costurile, competiția și contractele. În privința costurilor, energia produsă aici a rămas mai scumpă decât cea provenită din panouri fotovoltaice sau din gaz natural. În ceea ce privește competiția, fotovoltaicele combinate cu baterii litiu-ion au devenit standardul industriei, oferind energie ieftină, flexibilă și ușor de extins.

La toate acestea se adaugă problema contractelor. Acordurile pe termen lung de achiziție a energiei, semnate cu PG&E și Southern California Edison, urmează să expire. În fața unor alternative mult mai ieftine și mai simple, companiile de utilități nu mai au niciun motiv să le reînnoiască.

La nivel de politici publice, autoritățile de reglementare din California și-au orientat sprijinul către fotovoltaice și sisteme de stocare în baterii, lăsând tehnologia solară concentrată tot mai mult la marginea industriei.

Renumitul parc fotovoltaic, un copil al stimulentelor verzi post-criză

Pentru a înțelege proiectul Ivanpah, trebuie să ne întoarcem la finalul anilor 2000, au mai scris cei de la Interesting Engineering. Statele Unite încă resimțeau puternic efectele crizei financiare din 2008. Șomajul era ridicat, bula imobiliară se prăbușise, iar administrația Obama era sub presiune pentru a relansa economia, abordând în același timp schimbările climatice.

Legea americană privind Redresarea și Reinvestirea din 2009 a direcționat miliarde de dolari în energia verde, ca parte a unui program de stimulare economică istoric. Ideea era simplă: să creeze locuri de muncă, să reducă emisiile și să grăbească o nouă generație de infrastructură verde.

Ivanpah Solar Electric Generating System, aşa cum se numeşte oficial celebra centrală solară, s-a născut direct din acest val de optimism. BrightSource Energy, condusă de CEO-ul John Willard, era un pionier în tehnologia solară termică concentrată. Iar NRG Energy, sub conducerea CEO-ului David Crane, a privit proiectul Ivanpah ca pe un pariu îndrăzneț care ar putea repoziționa compania ca lider în domeniul energiilor regenerabile. Google a investit 168 de milioane de dolari.

Chiar și la nivel internațional, alte proiecte CSP, cum ar fi Centrala solară Noor din Maroc, se confruntă cu multe dintre aceleași presiuni economice. Pentru BrightSource Energy, NRG și Google, Ivanpah a fost un proiect de testare costisitor care, din păcate, nu și-a îndeplinit niciodată promisiunile inițiale.