Un instructor de zbor şi trei studenţi la aviaţie au murit, după ce avionul în care se aflau s-a prăbușit în Pirinei

<1 minut de citit Publicat la 18:15 08 Dec 2025 Modificat la 18:15 08 Dec 2025

Cei decedaţi sunt un instructor de zbor în vârstă de 25 de ani şi trei studenţi de la Colegiul Naţional de Aviaţie Civilă / sursă foto: Getty Images

Patru oameni şi-au pierdut viaţa după ce un avion uşor s-a prăbuşit în Pirineii francezi, au anunţat luni procurorii din oraşul Foix (sud-vest), transmite dpa, potrivit Agerpres.

Avionul monomotor a fost găsit duminică seara pe un teren acoperit de zăpadă la o altitudine de 2.000 de metri, în urma unui apel de urgenţă. Cauza accidentului nu a fost încă stabilită.

Cei decedaţi sunt un instructor de zbor în vârstă de 25 de ani şi trei studenţi de la Colegiul Naţional de Aviaţie Civilă (ENAC) din Toulouse, cu vârste cuprinse între 18 şi 21 de ani.

Procurorii au menţionat că a fost emis un apel de urgenţă după ce zborul nu a revenit conform programului pe aerodromul din Saint-Girons, la sud de Toulouse.

Aeronava a fost găsită pe un teren inaccesibil, în întuneric, cu ajutorul a două elicoptere. Operaţiunea de recuperare a cadavrelor a fost îngreunată de faptul că locul accidentului nu poate fi accesat pe şosea.

ENAC pregăteşte piloţi pentru compania aeriană Air France şi pentru aviaţia civilă.