Tragedie în Tenerife: Trei oameni au murit după ce au fost înghițiți de un val uriaș. Sunt și răniți și dispăruți

1 minut de citit Publicat la 12:08 08 Dec 2025 Modificat la 12:18 08 Dec 2025

Nu e prima dată când o astfel de tragedie are loc în Tenerife. Foto: Captură video X/BB3Adri

Trei oameni au murit şi alți trei au fost răniți după ce un val uriaş a lovit o piscină naturală de pe coasta de vest a insulei spaniole Tenerife, au anunţat duminică autorităţile, potrivit DPA și Agerpres.

Mai multe persoane au fost duse în larg de val, iar o persoană dată dispărută este încă căutată, au precizat serviciile de urgenţă din Insulele Canare.

Autorităţile au anunţat că printre victimele confirmate se numără doi bărbaţi şi o femeie. Unul dintre bărbaţi avea 35 de ani, femeia, 55 de ani, iar vârsta celei de-a treia victime nu a fost deocamdată făcută publică. Nu au fost oferite alte detalii de identificare.

O femeie a suferit un stop cardiac în timpul acestui incident petrecut la stâncile Los Gigantes, din municipalitatea Santiago del Teide, însă a fost resuscitată de paramedici şi transportată cu elicopterul la spital.

?? Captan el momento en el que rescatan a una de las personas afectadas en la piscina natural de Isla Cangrejo, en la zona de Los Gigantes (Santiago del Teide), donde un golpe de mar ha dejado como consecuencia tres fallecidos y varios heridos pic.twitter.com/8J2IKuOZ7C — Diario de Avisos (@diariodeavisos) December 7, 2025

Potrivit relatărilor din mass-media, mai multe persoane luate de valuri au reuşit să ajungă singure la ţărm. Postul public RTVE a relatat că autorităţile locale emiseseră avertizări privind valuri foarte mari duminică.

Incidentul are loc la aproximativ o lună după ce, pe 8 noiembrie, valuri uriaşe au dus în larg mai multe persoane, inclusiv numeroşi turişti, în principal din Franţa. Trei persoane au murit şi 15 au fost rănite în urma acestor incidente produse de-a lungul coastei insulei Tenerife.

ATENCIÓN: imágenes sensibles.



Ayer murieron 3 personas y 20 resultaron heridas en Tenerife al verse arrastradas por el oleaje.



No cesamos en nuestro empeño de avisar a la población sobre los riesgos de ir a ver temporales en zonas no seguras, sin resultado.



Por favor, cabeza. pic.twitter.com/qR9Hbd3zzd — Adrián ? (@BB3Adri) November 9, 2025