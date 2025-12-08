Proiectul prin care investitorii străini ar fi primit „Golden Visa România” a fost retras din Senat

Proiectul ar fi funcționat similar programelor deja existente în alte state europene. sursa foto: Getty

Plenul Senatului a decis, luni, să retragă din circuitul legislativ proiectul inițiat de un grup de parlamentari PNL care ar fi introdus în România un Program de Rezidență prin Investiție, supranumit „Golden Visa România”.

Propunerea prevedea acordarea unui permis de ședere temporară pentru cinci ani cetățenilor din state din afara UE, SEE și Elveția, în schimbul unei investiții minime de 400.000 de euro în țara noastră, scrie Agerpres.

Proiectul ar fi funcționat similar programelor deja existente în alte state europene: investitorul obținea permisul de ședere, iar la cererea lui, în același document puteau fi incluși și membrii familiei.

Documentul detalia și tipurile de investiții considerate eligibile. Pentru pragul minim de 400.000 de euro, erau acceptate titluri de stat românești, achiziția uneia sau mai multor proprietăți imobiliare păstrate cel puțin cinci ani, investiții în fonduri autorizate în România sau acțiuni la companii cu capital românesc listate la Bursa de Valori București.

„Alte forme de investiţie pot fi stabilite ca eligibile prin ordinul comun al Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului şi al Ministerului Afacerilor Interne, adaptând corespunzător pragul valoric”, se precizează în același text al proiectului.