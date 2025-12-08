Ce se va întâmpla cu prețurile de sărbători, după valul de taxe. Statul a îndatorat fiecare român cu peste 55.000 de lei

Economiștii avertizează că perioada grea pe care românii o vor traversa nu se reduce la anul 2026. FOTO: Getty Images

Economia României a primit şoc după şoc, după creşterea taxelor. În timp ce majora TVA-ul, Guvernul a continuat să se împrumute tot mai mult. Datoria guvernamentală se apropie periculos de pragul de 60% din PIB. În acelaşi timp, motorul ecomomiei de la noi din ţară – consumul – a tot continuat să scadă. Economiştii spun că este posibil ca se sărbători să nu mai avem scumpiri speculative, tocmai pentru că românii au scăzut cheltuielie.

Statul a îndatorat fiecare român cu mai bine de 55.000 de lei, iar dacă taxele au tot crescut, încasările nu au fost suficiente, iar datoria publică a ajuns la peste 1.000 de miliarde de lei.

Datoria publică a crescut inclusiv în luna în care s-a aplicat și creșterea de TVA cu 2% pentru toate bunurile și serviciile achiziționate de români. Așadar, se apropie datoria guvernamentală de 60% din PIB. Cea mai mare parte, aproape 900 de miliarde de lei este reprezentată de titlurile de stat.

România se împrumută la cel mai ridicat ritm din UE

Economistul Adrian Negrescu a precizat că România se împrumută la cel mai ridicat ritm din UE:

“Împrumuturile masive făcute de stat înseamnă că vom plăti taxe mai mari în viitor și nu doar noi, ci și copiii noștri. De la 74 de miliarde de euro, în 2019, datoria publică a ajuns în prezent la peste 250 de miliarde de euro. Ne împrumutăm cu cel mai ridicat ritm din UE. Cel mai grav este că aceste împrumuturi nu le facem pentru construcția de autostrăzi, pentru spitale, pentru școli, ci pentru a avea cu ce să plătim salariile și pensiile”.

Consumul, considerat motorul economiei din România și-a continuat declinul după creșterea TVA și majorarea accizelor. Față de anul trecut, vânzările cu amănuntul au scăzut cu 4%, iar vânzările de alimente au scăzut cu 6,9%.

Economiștii estimează că scăderea consumului va continua, având în vedere că veniturile românilor sunt erodate de inflația care se menține la aproapoe 10%.

Consumul în România a scăzut cu 6,9% față de toamna lui 2024. Despre acest aspect, economiștii spun că acest indicator arată că oamenii sunt preocupați de scăderea economică, creditare și toate lucrurile incerte despre viitor, care se văd mai ales în cheltuieli.

În ceea ce privește situația miilor de companii care intră în insolvemță, e îngrijorător faptul că nu doar companiile românești sunt într-o astfel de situație, potrivit economistului Adrian Mitroi.

De asemenea, România ar putea încheia anul 2025 cu un deficit bugetar situat între 8,4% și 8,6% din PIB, chiar și într-un scenariu considerat optimist.